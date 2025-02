La curiosità del cucciolo di coyote: guarda come gioca mordicchiando la fototrappola

Un video pubblicato recentemente su Facebook mostra un'irresistibile cucciolo di coyote che viene segretamente ripreso mentre interagisce curiosamente con una fototrappola. Il cucciolo si avvicina con cautela alla camera, annusandola e mordicchiandola fino a rompere la cinghia che la tiene legata a un albero, motivato probabilmente dalla novità rappresentata da quello strano oggetto sconosciuto. Questa scena offre uno sguardo intimo sul comportamento esplorativo dei cuccioli di coyote, che è molto simile a quello dei nostri cani.

Il video, che arriva direttamente dal deserto di Sonora, è stato catturato e pubblicato dal profilo BIORecord, un canale interamente dedicato all'osservazione della fauna selvatica al confine tra Messico e Stati Uniti attraverso l'uso di fototrappole. Questi dispositivi, posizionati strategicamente in corridoi e punti di passaggio abitualmente battuti dagli animali, stanno diventando sempre più diffusi e ci permettono di osservare la fauna nel suo habitat naturale senza disturbare, raccogliendo preziose informazioni sulla vita e le abitudini dei selvatici.

Il protagonista, in questo caso, è un coyote (Canis latrans), canide originario del Nord America, noto per la sua straordinaria adattabilità a diversi ambienti, inclusi quelli desertici o estremamente urbanizzati. Questi animali sono onnivori opportunisti, la loro dieta varia da piccoli mammiferi come conigli e roditori a frutta, insetti e persino scarti e rifiuti alimentari. La loro capacità di sfruttare diverse fonti di cibo e habitat ha permesso così a questa specie di prosperare anche in aree densamente popolate dagli esseri umani.

I cuccioli nascono solitamente in tane scavate nel terreno e, nelle prime settimane di vita, sono completamente dipendenti dalla madre



I cuccioli nascono solitamente in tane scavate nel terreno e, nelle prime settimane di vita, sono completamente dipendenti dalla madre. Man mano che crescono, iniziano pian piano a esplorare l'ambiente circostante, utilizzando spesso proprio la bocca per conoscere e "assaporare" il mondo che li circonda, esattamente come fanno i cuccioli dei nostri cani, strettamente imparentati con questi canidi selvatici. Questo comportamento di mordicchiare qualsiasi cosa è del resto fondamentale per lo sviluppo delle loro abilità sensoriali e sociali.

I coyote sono ormai una presenza fissa in molte città nordamericane, incluse le grandi metropoli



L'adattabilità dei coyote alla vita urbana rimane però uno degli aspetti più fascinanti e sorprendenti di questa specie. Vengono ormai regolarmente osservati anche in grandi città come Chicago, Los Angeles e persino New York, dove si adattano a vivere in parchi, campi da golf e aree suburbane. Studi recenti hanno inoltre dimostrato che non solo i coyote urbani si stanno adattando geneticamente alla vita urbana, ma anche che quelli che sono a stretto contatto con gli esseri umani vivono pesino più a lungo.

Tuttavia, la loro presenza in ambienti urbani, porta inevitabilmente anche a conflitti con le attività umane, specialmente quando si avvicinano alle abitazioni o ai piccoli allevamenti in cerca di cibo. Per questo motivo, è importante non lasciare mai cibo e rifiuti all'aperto e proteggere i nostri animali domestici dove ci sono carnivori come volpi, faine e, soprattutto, lupi e orsi, le due specie con cui stiamo facendo più fatica a convivere pacificamente qui in Italia negli ultimi tempi.