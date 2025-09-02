La cagnolina Chloe a sole 11 settimane salva la vita della sua umana: “È una piccola stella”

A Ruabon, in Inghilterra, la 71enne Catherine Anderson è stata salvata dalla sua cucciola di Jack Russell, Chloe, che ha attivato l’allarme dopo una caduta in casa. La Regina Camilla, per ringraziare la cucciola, ha inviato alla famiglia una lettera definendo la cagnolina una “piccola stella”.

La piccola Jack Russell Chloe è diventata un’eroina dopo aver salvato la vita della sua amata umana, la 71enne Catherine Anderson. per ringraziarla, la Regina d’Inghilterra, Camilla, ha mandato una lettera di elogio diretta alla cucciola.

Come ha fatto la cagnolina Chloe a salvare la vita della sua umana

Anderson, 71 anni, indossa abitualmente un ciondolo che ha un pulsante per un'emergenza per chiamare gli assistenti se ne ha bisogno. Ma una notte, quando si è alzata dal divano del soggiorno con la sua piccola Chloe, che allora aveva solo undici settimane, è caduta sbattendo la testa contro il muro.

Il dispositivo che avrebbe dovuto lanciare l'allarme al servizio di emergenza non era a portata e lei sarebbe morta se non ci fosse stata la cagnolina, come racconta la Bbc. Sarebbe morta lì, e invece la donna si è svegliata con Chloe che le girava intorno mentre i paramedici erano in casa. L'allarme era stato attivato, ma non dalla donna, bensì dalla piccola Chloe. In poco tempo il mistero è stato risolto: la cucciola aveva premuto il pulsante permettendo l'intervento dei soccorsi

I medici dell'ospedale hanno confermato che senza quell'allarme sarebbe stato impossibile per loro sapere che la donna stava male. Eppure Chloe viveva con Anderson da soli due giorni. Questo rende il gesto ancora più sorprendente, in particolare perché Chloe non era stata formata come un cane di servizio. Almeno per il momento, ma la famiglia vuole formarla proprio a questo scopo.

La lettera della Regina: "Chloe è una piccola stella"

Poco tempo dopo, e grazie al clamore mediatico, Anderson ha deciso di informare la Regina Camilla dell'episodio, inviandole una spilla a forma di Jack Russell per il suo compleanno insieme a foto di Chloe e una lettera in cui raccontava la sua storia. Non si aspettava una risposta, ma pochi giorni fa ha ricevuto una nota personale da Buckingham Palace in cui la Regina Camilla la ringraziava calorosamente per il regalo e lodava Chloe come una "piccola stella", aggiungendo che anche lei ha un debole per i cani, Moley e Bluebell.