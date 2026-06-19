Jonathan, la tartaruga più anziana del mondo, a 184 anni diventa anche “icona” del Guinness World Records

La tartaruga Jonathan posa vicino al titolo di "Guinness World Records Icon"



A quasi due secoli dalla sua nascita, Jonathan continua ad accumulare record. La celebre tartaruga gigante delle Seychelles che vive sull'isola di Sant'Elena, nell'Oceano Atlantico meridionale, ha ricevuto un nuovo importante riconoscimento: il titolo di "Guinness World Records Icon", un'onorificenza riservata ai primatisti che, con la loro storia, hanno lasciato un segno ben oltre il record detenuto.

Jonathan detiene già il record di animale terrestre vivente più anziano del mondo. Secondo le stime ha circa 194 anni ed è nato intorno al 1832 nelle Seychelles. La sua età esatta non è in realtà nota, poiché all'epoca non esistevano registrazioni precise per animali come le tartarughe. Quando arrivò a Sant'Elena nel 1882 era però già un individuo adulto e questo ha permesso agli studiosi di stabilire che aveva almeno 50 anni. Nel 2022 gli è stata poi assegnata ufficialmente una data di nascita simbolica: il 4 dicembre 1832.

Il nuovo titolo assegnato dal Guinness World Records viene conferito a persone, animali o simboli che hanno raggiunto una notorietà globale grazie ai loro primati. Jonathan entra così a far parte di una ristretta lista di "icone" che comprende figure e record molto diversi tra loro, dal grattacielo più alto del mondo alle persone che hanno stabilito imprese straordinarie nello sport, nell'esplorazione e nella cultura pop, come il wrestler John Cena, l'Alano più grande del mondo Zeus o Super Mario.

Per gli abitanti di Sant'Elena, tuttavia, Jonathan era già un'icona molto prima di questo riconoscimento ufficiale. Come ha sottolineato il governatore dell'isola Nigel Phillips, la tartaruga è ormai parte integrante dell'identità locale e della memoria collettiva della comunità. Generazioni di residenti sono cresciute conoscendo la sua storia e osservando il lento trascorrere della sua vita attraverso epoche, guerre, cambiamenti politici e trasformazioni tecnologiche.

Jonathan è una tartaruga gigante di Aldabra (Aldabrachelys gigantea), una specie endemica delle Seychelles e considerata "Vulnerabile (VU)" nella Lista Rossa IUCN delle specie minacciate. Queste tartarughe – che sarebbe più corretto chiamare testuggini – sono famose, oltre che per la loro longevità, anche per le dimensioni: possono superare il metro di lunghezza e c on circa 250 chilogrammi sono seconde per peso solo alle testuggini giganti delle Galápagos, tra le specie terrestri.

Jonathan (a sinistra) fotografato nel 1886, quando aveva già oltre 50 anni. Foto da Wikimedia Commons



Come tutte le tartarughe e più in generale i rettili, hanno un metabolismo molto lento, crescono gradualmente e possono quindi superare facilmente il secolo di vita. Jonathan, però, ha superato di gran lunga anche gli standard della sua specie, ma nonostante l'età avanzatissima, continua inoltre a sorprendere per la sua vitalità. Sebbene sia ormai cieco e abbia perso parte dell'olfatto, mantiene ancora un comportamento attivo e interagisce regolarmente con le altre tartarughe che vivono con lui nella residenza del governatore di Sant'Elena.

La sua fama è tale che, lo scorso, una falsa notizia sulla sua presunta morte si è diffusa rapidamente online e diversi media internazionali hanno persino pubblicato necrologi prematuri. Il giorno successivo, però, il governo di Sant'Elena ha smentito tutto, confermando che Jonathan era vivo e in buona salute. A 194 anni suonati, Jonathan continua così a sfidare il tempo. E mentre il mondo celebra il suo nuovo titolo di icona del Guinness World Records, lui prosegue la sua vita con la calma che da sempre caratterizza le tartarughe: lentamente, ma inesorabilmente.