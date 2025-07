Il vero superpotere di Crypto, il cane di Superman: fa aumentare le adozioni negli Usa

Crypto ha un super potere che ha effetti nella vita reale: sembra che stia facendo aumentare le adozioni di cani negli Usa. Ebbene sì, da quando è apparso sullo schermo il cane che affianca Superman nel nuovo film dedicato al supereroe della DC Comics, i media americani riportano che più persone si sono messe a fare ricerche su Google per trovare un compagno a quattro zampe da far entrare in famiglia.

Nella nuova "pellicola" David Corenswet che interpreta Clark Kent è appunto accompagnato da un cane che si chiama Crypto e la cui "invenzione" risale a molto tempo fa nei fumetti del supereroe. L'animale è comparso infatti per la prima volta, e con fattezze diverse rispetto alla versione cinematografica, sul numero 210 di "Adventure Comics" nel marzo del 1955. Nella storia si racconta che il cane è arrivato sulla Terra tre anni dopo Kal El, "spedito" nello spazio proprio per raggiungere il suo "super umano" di riferimento, ovvero il giovane Clark che era già arrivato sul nostro Pianeta.

E' stato lo stesso regista a dare però la notizia degli effetti della presenza del cane nel suo film con un post su Instagram in cui riprende quanto emerso sulla stampa americana: sarebbe aumentato addirittura del 500% l'interesse da parte delle persone per adottare un cane.

Nel post il regista parla di "Ozu" che è il nome in realtà del cane che ha adottato proprio durante le riprese del film. Secondo un rapporto del sito dedicato all'entrateinment The Wrap (a sua volta basato su dati raccolti dall'app dedicata all'educazione canina "Woofz"), le ricerche su Google su "adottare un cane vicino a me" sono aumentate del 513% dopo l'uscita di Superman lo scorso fine settimana, mentre le ricerche su "adozione di cani da salvataggio vicino a me" sono aumentate del 163%. Altre ricerche correlate hanno registrato un aumento minore, ma comunque interessante: "adotta un cucciolo", ad esempio, è aumentata del 31%.

C'è solo un aspetto che deve far riflettere, perché sono aumentate anche le ricerche degli utenti che cercano specificamente la razza di Krypto, che ha le fattezze di uno Schnauzer però dal pelo bianco. Questo tipo di query è aumentata addirittura del 299%. Ecco, in questo senso bisogna stare sempre attenti al fatto che spesso le persone poi si concentrano sulla razza e non sui cani in generale, oltretutto poi in questo caso l'aspetto del cane è stato creato con effetti speciali e non esiste nemmeno una razza corrispondente.