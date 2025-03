Il polpo avvinghiato a un sub in Russia e altri eccezionali comportamenti di questi geniali molluschi

In Russia, un sub troppo invadente è stato attaccato da un polpo, che ha messo in mostra solo uno dei tanti modi geniali con cui questi molluschi si difendono dai predatori, incluso cavalcare squali e delfini.

Un subacqueo, una fiocina e un polpo che se ne stava tranquillo sul fondale e che semplicemente non voleva essere disturbato: questi gli ingredienti di un video diventato virale sui social, con milioni di visualizzazioni. Siamo al largo delle remote coste del Primorsky Krai, in Russia, e il protagonista è probabilmente un polpo comune (Octopus vulgaris), specie presente anche qui in Italia, e che ha reagito all'intrusione in maniera spettacolare, creando non poco spavento al sub invadente.

L'astuto cefalopode ha infatti risposto prima con una nube di inchiostro – una classica tattica usata per confondere i predatori – e poi con un'azione più diretta: si è avvinghiato alle braccia dell'uomo, bloccandolo per qualche istante. Nel tentativo di divincolarsi, il sub ha inconsapevolmente inasprito l'attacco, spingendo il polpo a stringere ulteriormente la presa. Solo dopo alcuni istanti è riuscito a liberarsi dal mollusco che, quasi sicuramente, non aveva alcuna intenzione di far male. È solo uno dei tanti suoi spettacolari comportamenti difensivi.

Un mollusco dalla mente sopraffina

I polpi, infatti, non sono animali solitamente aggressivi nei confronti degli esseri umani, perché sanno bene che non possono avere la meglio su di noi, ma sanno come difendersi. La loro intelligenza è fuori dal comune ed è superiore a molti altri animali più complessi, come mammiferi e uccelli. Il loro comportamento e le loro reazioni sono infatti spesso il risultato di veri e propri ragionamenti. Piuttosto che "attaccare" senza motivo, questi cefalopodi cercano spesso di valutare il contesto, ragionare e, se necessario, difendersi in modi ingegnosi.

In questo caso, il polpo ha probabilmente interpretato l'azione del sub, che era a pesca subacquea, come un attacco e ha reagito nell'unico modo possibile per un animale privo di corazza, gusci o artigli: immobilizzando l'elemento di disturbo e avvinghiarsi a lui per impedirgli di attaccarlo. Non è raro, infatti, che i polpi interagiscano in modi che sfidano i nostri ragionamenti e ciò che sappiamo sugli animali. Sono infatti animali piuttosto famosi per la loro capacità di adattamento e per le strategie di sopravvivenza spesso molto creative.

Polpi che cavalcano squali e delfini

Tra i comportamenti senza dubbio più sorprendenti, documentato di recente dall'Università di Auckland, c'è per esempio quello di cavalcare squali, delfini e altri predatori. Un video di un paio d'anni fa diffuso dall'università neozelandese mostra infatti un polpo saldamente aggrappato al dorso di un grosso squalo mako. Potrebbe sembrare un comportamento assurdo, eppure ha una logica perfetta: il cefalopode, invece di scappare e rischiare di essere mangiato, trova il modo di rendersi scomodo e difficile da afferrare.

Quale altro posto nel mare è più sicuro e lontano delle fauci di un grosso squalo, se non il suo dorso? E non è nemmeno un caso isolato. In passato, sono stati più volte osservati e fotografati polpi attaccati alla schiena e alla pinna dorsale dei delfini, che nella loro dieta spesso includono proprio i molluschi. Anche in questo caso, si tratta probabilmente di un'astuta strategia anti-predatoria e, perché no, anche un modo per usare i cetacei e altri animali come veri e propri "taxi" per spostarsi senza sforzo.

La mente del polpo: tra etologia e storie incredibili

L'intelligenza dei polpi è del resto risaputa e affascina ricercatori e non solo da sempre. Tantissimi studi sottolineano le capacità di ragionamento di questi animali, che riconoscono le persone, manipolano oggetti, aprono barattoli e sanno sfruttare alla perfezione l'ambiente in cui vivono. Proprio per questo, la loro mente "aliena" ha ispirato numerosi libri e documentari, come per esempio Altre menti di Peter Godfrey-Smith, che esplora la sensibilità, la coscienza e l'intelligenza degli animali, in particolare quella dei cefalopodi.

C'è poi il documentario Il mio amico in fondo al mare, vincitore dell'Oscar nel 2021, che racconta il legame tra un uomo e un polpo che lo riconosce, lo osserva e impara a fidarsi di lui. Dalle rocambolesche fughe dagli acquari, alla capacità di risolvere problemi complessi, i polpi continuano ogni giorno a stupirci. Quello che è successo al sub in Russia, quindi, non è il racconto di un attacco, ma l'ennesima dimostrazione di quanto questi molluschi siano intelligenti, reattivi e, soprattutto, capaci di interpretare il mondo in modi che stiamo solo iniziando a comprendere.