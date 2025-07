La murena insegue il polpo, ma lui la inganna con un trucco da prestigiatore: il video che sembra un cartone animato

Un video diventato virale mostra un polpo che, inseguito da una murena, prima si mimetizza con il fondale, poi inganna il predatore con una nube d'inchiostro e fugge via. La scena, quasi comica, ricorda quelal di cartoni animati come Tom & Jerry e Willy il coyote e Beep Beep.

Il polpo inganna la murena e fugge via. Il video diventato virale sui social



Sui social sta spopolando un video che sembra uscito da un cartone animato. La scena si svolge in fondo al mare, dove una murena affamata dà la caccia a un polpo, che però si rivela molto più scaltro del previsto per il predatore. Nel filmato, diventato rapidamente un meme e ripubblicato da numerosi profili in questi giorni, il cefalopode fugge inseguito dal predatore, poi si ferma all'improvviso, cambia colore come per magia e si fonde con il fondale.

La murena, ignara, arriva proprio un attimo dopo e si piazza esattamente sopra di lui, senza però accorgersi minimamente della sua presenza. Ed è qui che avviene la parte ancora più sorprendente e comica: il polpo rilascia una piccola nuvola di inchiostro, distrae la murena che si volta e ne approfitta per sgusciare via, lasciando il predatore confuso, completamente ignaro di quello che è accaduto e – soprattutto – a bocca asciutta.

In molti hanno commentato il video paragonando la scena alle gag di cartoni animati come Tom & Jerry o Willy il coyote e Beep Beep, dove il predatore finisce sempre per essere raggirato al limite del ridicolo. Alcuni hanno persino aggiunto al video suoni ed effetti sonori tipici dei cartoni animati o dei video divertenti che spesso vediamo in TV in estate. Eppure, dietro a questo episodio apparentemente così buffo e divertente c'è una realtà molto affascinante e per nulla sorprendente: i polpi sono davvero maestri dell'inganno.

I polpi sono maestri dell’inganno. Possono cambiare forma e colore e usare l’inchiostro per distrarre un predatore



I molluschi cefalopodi – in particolare proprio i polpi – sono tra gli animali più intelligenti del pianeta. Hanno un sistema nervoso complesso, una memoria a breve e lungo termine, e sono in grado di risolvere problemi, usare strumenti, aprire barattoli, uscire da un labirinto e perfino imparare per osservazione. Nel mondo animale, poche altre specie – soprattutto tra gli invertebrati – raggiungono un livello tale di complessità e abilità cognitiva.

Una delle strategie più straordinarie che hanno a disposizione è per esempio il mimetismo. I polpi sono dotati di cellule specializzate chiamate cromatofori che permettono loro di cambiare colore, e muscoli cutanei che alterano la texture della pelle per adattarsi visivamente al fondale marino. Così, in pochi istanti, possono trasformarsi in rocce, coralli o sabbia, diventando praticamente invisibili. Alcune specie, come il polpo mimetico (Thaumoctopus mimicus), possono anche imitare la forma e i movimenti di altri animali, come serpenti, pesci e stelle marine.

Ma non è tutto: i polpi e altri cefalopodi – come seppie e calamari – usano anche l'inchiostro non solo per fuggire, ma per creare vere e proprie illusioni. La nuvola scura ha spesso le stesse dimensioni del polpo e può confondere un predatore e distrarlo mentre l'animale fugge via rapidamente, esattamente come accade nel video. La murena, stavolta, è rimasta con un pugno di inchiostro. E il polpo, ancora una volta, ha dimostrato che l'intelligenza può valere molto più della forza e dei denti.