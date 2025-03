Il mistero dell’ultimo Pastore Tedesco che ha interpretato Rex: la morte annunciata dopo sei mesi

Per tutta la stagione i fan della serie "Commissario Rex" non se ne son accorti, ma non uno ma diversi Pastori Tedeschi hanno preso il posto del cane che aveva per anni interpretato il famoso cane poliziotto. Solo a distanza di sei mesi dalla fine degli episodi, infatti, la dog trainer Sherri Davis – che si occupa dell'addestramento di cani per il cinema – ha svelato il motivo per cui non era stato detto prima che Diesel vom Burgimwald, il Pastore Tedesco appunto che aveva interpretato Rex nella serie, era morto durante la produzione della stagione 7.

"La troupe ha deciso di tenere la notizia nascosta, girando il resto degli episodi con i nipoti di Diesel – ha ora raccontato la donna ai media americani – Non è stata una decisione facile per me ma era fondamentale seguire questa strada per continuare a finire le riprese. Ho dovuto concentrarmi sul compito da svolgere, che era quello di portare i cani all'altezza per assumere il ruolo di Rex".

Davis aveva scoperto solo un mese prima che Diesel, che aveva solo 8 anni, era affetto da un tumore. "Gli è stato diagnosticato un cancro in fase avanzata e purtroppo è morto a causa della malattia", ha spiegato la dog trainer in un'intervista. "Guardandolo negli occhi, ho visto che non erano più così luminosi. C'era un vuoto e sapevo che qualcosa non andava", ha poi aggiunto. Dopo averlo portato in Pronto soccorso, la donna ha scoperto che era scoppiata la milza del Pastore Tedesco e che aveva un'emorragia in corso. Sottoposto subito a un intervento chirurgico, Diesel è sopravvissuto in quell'occasione: "La sua ripresa è stata fenomenale e, nonostante fosse pieno di punti, era di nuovo nel suo branco desideroso di giocare – ha ricordato Davis – Ogni giorno che tornavo a casa da un set mi accoglieva sulla porta scodinzolando e dandomi baci". Quattro settimane dopo, però, la stato di salute del cane del cane è precipitato, tanto da indurre la donna alla triste decisione di fargli praticare l'eutanasia.

A sostituirlo sul set, così, sono stati i suoi nipoti che si sono dati il cambio durante gli ultimi episodi della serie: Dillon, Dante, Is-he e Iko. "È stato davvero ‘lo spettacolo deve continuare' e così abbiamo fatto. Non potevo crollare e piangere di fronte (ai cani) perché ciò avrebbe avuto un impatto sul branco e su Dillon, soprattutto, che stava lavorando benissimo".