“Il mio cane ha contratto la malattia di Lyme”: l’annuncio di Drew Barrymore in tv. Che cosa è e perché è rischiosa

Drew Barrymore è molto legata al suo cane Douglas: condividono la vita insieme da ben 14 anni e spesso è presente anche sul set della sua trasmissione "The Drew Barrymore Show" tanto che è considerato dai fan e dagli ospiti un vero e proprio co conduttore.

L'attrice, proprio durante la puntata dello scorso martedì, durante un'intervista con la collega Carol Kane che ha sollevato l'argomento non vedendo il cane in studio, ha annunciato che il meticcio purtroppo ha contratto una brutta malattia. "Douglas è stato dal veterinario oggi – ha detto l'attrice – e purtroppo ha contatto la malattia di Lyme da una zecca".

Ciò che è successo a Douglas può accadere a molti cani e anche agli esseri umani, come successo recentemente a Genova, dove la Procura ha aperto un'indagine per la morte di un tredicenne della provincia di Brescia, deceduto dopo essere stato punto da una zecca nell’estate di due anni fa e morto all’ospedale pediatrico Gaslini.

Che cosa è la malattia di Lyme e quali sono i sintomi

La malattia di Lyme o Borreliosi è causata da un batterio che viene trasmesso al cane dalle zecche. Può causare danni anche molto gravi e portare appunto alla morte. Esistono farmaci e vaccini per i cani ma il miglior modo per prevenire la malattia è evitare le infestazioni di zecche.

E' bene sapere che questa malattia non si trasmette direttamente dal cane infetto all’uomo: è sempre la zecca infetta a fare da vettore. Questi parassiti si nutrono per circa 24 ore per trasmettere i batteri a un animale e quindi la rapida rimozione dal cane riduce la possibilità di infezione.

I sintomi sul cane si manifestano anche a distanza di un mese dal morso. Non c'è poi un decorso comune, ogni animale ha una risposta soggettiva e gli effetti possono essere più o meno evidenti. Il sintomo più comune della malattia di Lyme è l'artrite che si manifesta con zoppia improvvisa, dolore e talvolta gonfiore in corrispondenza di una o più articolazioni. Altri segni che possono essere osservati sono febbre, inappetenza, disidratazione, letargia e linfonodi ingrossati. Nei casi più gravi, l'infezione può causare nefrite ed insufficienza renale che porta alla morte ma nei cani in particolare è un esito cehe non si verifica comunemente.

Come si cura la malattia di Lyme nel cane

"La malattia di Lyme negli animali domestici si cura con antibiotici – ha spiegato su Kodami Pippo Borazacchiello, professore di fisiopatologia veterinaria all'Università Federico II di Napoli – I sintomi di solito regrediscono rapidamente in risposta al trattamento. Se la malattia non viene curata, diventa cronica e può causare danni renali".

Il veterinario, in particolare, consiglia la prevenzione come strategia elettiva per evitare che Fido possa contrarre la Borelliosi e le zecche vanno rimosse con attenzione e cura nel caso in cui siano invece già entrate in contatto con l'animale. "Deve essere usata una pinzetta e la rimozione deve essere quanto più precoce possibile. Ma fondamentale è prevenire usando prodotti specifici che proteggono i cani e che sono raccomandati anche al fine di evitare la malattia di Lyme e altre malattie trasmesse da zecche".

Esiste anche un vaccino per la prevenzione della Borreliosi "ma non tutti gli autori – precisa il professor Borzacchiello – concordano sulla sua efficacia e, in ogni caso, l’opportunità di somministrarlo va discussa con il medico veterinario".

In Italia, come riportato sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni maggiormente interessate sono il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, il Veneto, l’Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di Trento), mentre nelle Regioni centro meridionali e nelle isole le segnalazioni sono sporadiche.