Germania e Olanda, cani colpiti da “sindrome del lupo mannaro”: sospetti su una marca di masticativi

Sintomi neurologici acuti e gravi, tra cui attacchi di panico e epilessia. E' la "sindrome da lupo mannaro" che ha colpito alcuni cani che hanno ingerito una particolare marca di pelle bovina in Olanda e Germania. L'Università di Hannover però non ha confermato ancora questa ipotesi ma sta svolgendo ricerche per riuscire a capire di cosa si tratti effettivamente. L'Autorità olandese per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo ha emesso un avviso ufficiale per i masticativi della Barkoo.

L'hanno definita "sindrome del lupo mannaro" e ha colpito diversi cani in Germania e Olanda. Non si tratta di una boutade ma di un problema che è stato riscontrato da diversi veterinari e che ora stanno approfondendo anche alla Fondazione dell'Università Veterinaria di Hannover (TiHo) che sta portando avanti un sondaggio online per riuscire a comprendere quanto sia diffusa e quali sono le cause.

A fine agosto 2024 in tutto il Paese diversi veterinari hanno segnalato l'arrivo negli ambulatori di cani con sintomi neurologici acuti e gravi. Gli animali sono stati portati a visita dalle persone di riferimento che hanno riportato ai medici i sintomi che poi sono stati effettivamente riscontrati: attacchi di panico improvvisi, movimenti incontrollati, piagnucolii e, più raramente, crisi epilettiche.

La TiHo sta conducendo l'indagine insieme ai ricercatori della clinica per piccoli animali dell'Università Ludwig Maximilians (LMU) di Monaco e a veterinari esperti in neurologia animale.

Ad oggi l'unico elemento in comune di cui si sta parlando e che legherebbe i diversi casi è che tutte le persone hanno riferito di aver dato ai loro cani dei masticativi di pelle bovina di una determinata marca che possono aver causato i sintomi.

Sulla base della documentazione che hanno raccolto gli esperti dell'Università, viene confermato che i soggetti coinvolti abbiano ingerito la pelle bovina ma gli esperti sottolineano che «tuttavia non è stato ancora dimostrato che questi effettivamente scatenino i segni clinici: il collegamento temporale non conferma che questa sia la causa. Poiché tali anomalie acute possono essere causate da varie malattie, TiHo raccomanda che i cani vengano esaminati nel reparto di neurologia della TiHo Small Animal Clinic o da altri veterinari certificati specializzati in neurologia».

Il sospetto relativamente a questi masticativi è che possano essere stati contaminati da microtossine di muffa durante il processo di produzione. Ma lì dove appunto la causa della "sindrome da lupo mannaro" ancora non è stata scientificamente provata gli esperti intanto escludono infezioni, vaccinazioni e repellenti per zecche come motivazioni altre.

Una marca, in particolare, è stata però segnalata proprio dalla Autorità olandese per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo (NVWA) che ha raccomandato alle persone di evitare di comprarla. Si tratta dei prodotti della Barkoo, venduti su piattaforme online di commercio legato al mondo degli animali come Zooplus e Bitiba.

L'Autorità olandese per la sicurezza alimentare e dei prodotti di consumo ha dunque emesso un avviso ufficiale per i masticativi della Barkoo, sottolineando che «queste ossa da masticare sono la causa sospetta di gravi anomalie neurologiche nei cani. Ciò è attualmente ancora oggetto di indagine. Queste anomalie neurologiche sono anche descritte come "sindrome del lupo mannaro". Questa sindrome può portare alla morte».

Nella pagina ufficiale vengono anche mostrati, come riportiamo in questo articolo, esattamente quali sono i prodotti, considerando anche che con la parola "ossa da masticare" ci si può confondere visto che questi alimenti non hanno alcuna componente ossea ma solo la forma e sono fatti, appunto, di pelle bovina.