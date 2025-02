Il gip archivia la denuncia contro Fugatti, la famiglia di Andrea Papi: “Fa più male di una pugnalata”

Il presidente della Provincia Autonoma Maurizio Fugatti e il sindaco di Caldes Antonio Maini non andranno a processo per la morte di Andrea Papi. L'archiviazione della denuncia per l'omicidio colposo del giovane, secondo la famiglia Papi equivale a "una pugnalata"

Il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e il sindaco di Caldes, Antonio Maini, non andranno a processo per la morte del 26enne Andrea Papi, ucciso nell'aprile 2023 dall'orsa JJ4.

La famiglia aveva presentato una denuncia per l'omicidio colposo del giovane, ma il gip ha deciso di archiviarla. Dopo la richiesta di archiviazione avanzata lo scorso luglio dalla pm di Trento, Patrizia Foiera, la famiglia del giovane aveva presentato opposizione, ieri definitivamente respinta.

Una decisione che per i genitori di Andrea, Carlo Papi e Franca Ghirardini "fa più male di una pugnalata".

I genitori di Andrea Papi: "Delusione infinita"

Secondo il gip di Trento non ci sarebbero state attività omissive da parte di Fugatti e Maini tali da imputare a loro responsabilità per la morte di Andrea Papi. Una decisione che si scontra con la richiesta della famiglia del giovane di accertare le responsabilità umane dietro alla morte del loro figlio.

"Proviamo una delusione infinita: se già la richiesta di archiviazione era stata, pochi mesi fa, un fulmine a ciel sereno, questa definitiva conferma ora ci fa più male di una pugnalata – hanno dichiarato i genitori in una nota – Sapevamo, eravamo stati preparati al fatto che in ambito penale la vicenda di sarebbe potuta concludere così, ma speravamo in ogni caso di arrivare quanto meno al processo, che si potesse discutere insomma nel corso di un dibattimento una questione tanto grave e che non riguarda più soltanto noi, ma tutti i trentini e i numerosi turisti".

Carlo Papi, il padre di Andrea, fin dal giorno del funerale del figlio a Caldes ha riservato parole pesanti e inequivocabili nei confronti di Fugatti: "Chi ha fatto degli errori, abbia il coraggio: faccia un passo indietro e si tolga la corona".

Invito che non è mai stato accolto dal presidente dell'amministrazione provinciale, che proprio sugli orsi e sulla necessità di diminuirne il numero ha incentrato la propria campagna elettorale.

Archiviato il processo per l'omicidio colposo di Andrea, la famiglia fa sapere che continuerà la battaglia legale in sede civile.

Perché il gip ha archiviato la denuncia a carico di Fugatti

Secondo quanto riportato dalle carte, che Fanpage.it visionato, secondo il gip di Trento non ci sarebbero state attività omissive da parte delle amministrazioni provinciali e comunali tali da imputare a loro responsabilità per la morte di Andrea.

Anche sul radio collare di cui l'orsa JJ4 era priva dall'agosto 2022 e che non era stato mai più cambiato, il presidente della Provincia e il sindaco di Caldes non sono stati giudicati responsabili. Il giudice, pur riconoscendo che il collare avrebbe dovuto essere applicato nuovamente una volta scaricatosi, questa non equivarrebbe comunque a una condotta colposa.