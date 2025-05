Il gabbiano che vomita durante la fumata bianca per l’elezione del nuovo Papa. Cosa significa?

Un gabbiano è stato ripreso in diretta dalle telecamere di tutto il mondo mentre vomita sul tetto della Cappella Sistina, proprio in concomitanza della fumata bianca che ha segnalato l'elezione del nuovo Papa, Robert Francis Prevost, salito al soglio pontificio con il nome di Leone XIV.

Il gabbiano era diventato famoso nei giorni precedenti, fin dall'inizio del Conclave, perché aveva scelto per il suo nido propio la porzione di tetto vicino al comignolo della Cappella Sistina. L'immagine in diretta di un gabbiano che vomita un roditore mentre il fumo bianco esce dal comignolo segnalando l'elezione del 267esimo Papa ha lasciato stupefatte molte persone, e qualcuno lo ha anche interpretato come un segno di sventura. Ma perché è successo?

Il video del gabbiano che vomita il roditore

Dei tanti video dell'elezione di Papa Leone XIV che stanno circolando in queste ore, c'è anche quello del gabbiano che ha preso possesso del tetto della Cappella Sistina. Poco prima dell'annuncio dell'elezione, lo stesso è stato ripreso in mondovisione mentre tornava a casa accanto al comignolo. Qui, a un certo punto, ha vomitato un roditore. La sagoma dell'animale si scorge chiaramente mentre viene rigurgitato, e poco dopo un pullo di gabbiano esce dal suo nascondiglio per mangiare.

Sul tetto della Cappella Sistina infatti non c'è un solo gabbiano, ma una mamma con il suo piccolo che ha scelto proprio questo luogo per prendersi cura del nuovo nato, attirando su di sé gli occhi di tutto il mondo.

Per il gabbiano ha rigurgitato un roditore sul tetto della Cappella Sistina

Il protagonista del video è un gabbiano reale (Larus michahellis), una specie molto diffusa in tutte le grandi città italiane, Roma compresa. L'individuo immortalato per sempre nel video della fumata bianca è una mamma di ritorno da una battuta di caccia.

Il gabbiano reale è un animale molto intelligente, opportunista e incredibilmente flessibile, e si nutre di tutto ciò che la città può offrirgli: rifiuti, cibo incautamente non sorvegliato dai turisti, e anche piccioni e ratti. Proprio un roditore con tutta probabilità era era la portata che la mamma aveva scelto di portare al suo piccolo.

I gabbiani infatti dopo la schiusa delle uova per nutrire i piccoli che restano sul nido vanno a caccia. Una volta tornati vittoriosi, rigurgitano la preda, in modo che il piccolo possa assimilare meglio il cibo parzialmente digerito dal genitore.

Quello osservato sul tetto della Cappella Sistina al momento della fumata bianca non è quindi un presagio, ma le cure parentali di una mamma gabbiano verso il proprio piccolo.