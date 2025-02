Il Comune di Torino apre le porte agli animali: “Migliora il benessere lavorativo dei dipendenti”

Il Comune di Torino permetterà ai dipendenti di portare i propri animali in ufficio da questa primavera. L’iniziativa punta a migliorare benessere e produttività, come ci spiega la vicesindaca Michela Favaro che ha promosso l'iniziativa.

Il Comune di Torino si prepara ad aprire le porte dei propri uffici agli animali dei dipendenti. Secondo la vicesindaca Michela Favaro gli amici a quattro zampe dei dipendenti potranno entrare già da questa primavera.

"L'idea è nata da una sollecitazione bipartisan da parte dei consiglieri comunali e a breve partiremo con la prima sperimentazione – spiega Favaro a Fanpage.it – Guardando alle esperienze analoghe fatte in altri Comuni e agli studi scientifici, la presenza di animali d'affezione in luoghi di lavoro contribuisce al benessere lavorativo dei dipendenti e anche a fare crescere la produttività".

L'esperienza torinese non è isolata, molti enti stanno rivedendo i propri regolamenti per consentire agli animali di fare compagnia ai lavoratori in ufficio.

La proposta del Comune di Torino per il benessere di animali e persone

Il Comune di Torino ha quindi scelto di intervenire e sperimentare a sua volta questa iniziativa. Il primo passo è stato la presentazione di un ordine del giorno, recepito con entusiasmo dal consiglio comunale, che si tradurrà poi in una modifica al regolamento comunale sugli animali: "Individueremo un protocollo con i termini principali attraverso cui può essere realizzato questo esperimento", chiarisce la vicesindaca.

Quello di Torino non è il primo comune che si è preoccupato di offrire ai dipendenti un migliore bilanciamento tra vita lavorativa e personale attraverso simili progetti. Per Favaro il risultato rappresenta un win-win che coniuga la produttività dell'amministrazione pubblica e la soddisfazione delle persone che ci lavorano: "C'è proprio un interesse crescente a migliorare la vita negli ambienti di lavoro e poter avere con sé il proprio animale d'affezione fa sentire il dipendente in un ambiente più a misura umana, proprio perché ha la possibilità di avere il proprio compagno.Gli animali però fanno bene anche agli altri colleghi, sono un tramite per poter condividere le emozioni e i sentimenti". Per la vicesindaca "la presenza degli animali può anche alleggerire i momenti di tensione e di stress che inevitabilmente si generano".

In ufficio a misura di animale però il benessere dell'animale non è l'unico che viene preso in considerazione. "Adesso stiamo studiando come poter garantire anche agli animali un spazio che sia rivolto al loro benessere – conferma Favaro – Ci stanno lavorando i nostri responsabili della sicurezza e salute di lavoro, ma sappiamo che ci saranno determinati spazi in cui le persone potranno portare i propri animali d'affezione".

Perché fa bene portare il cane in ufficio: le realtà che l'hanno fatto

Portare i propri compagni animali in ufficio è la svolta che molti lavoratori aspettano, ed è anche l'occasione per le aziende di migliorare il clima e la produttività. Per il momento questa novità sembra avere preso maggiormente piede proprio all'interno degli enti pubblici.

In Piemonte è stata proprio l'amministrazione regionale a regolare l'accesso degli animali nei suoi uffici. Sfruttando il passaggio nel nuovo palazzo della Regione dove nel 2023 è stata annunciata la realizzazione di una "pet room" per ospitare i cani dei dipendenti. Non solo, la Regione attraverso un fondo da un milione di euro ha promosso all'interno delle aziende private servizi di baby room e pet hub.

Anche a Verona il Comune nel 2023 apre le porte ai cani dei dipendenti all'interno degli spazi del Museo di Storia Naturale, a patto che sia assicurato e che i vicini di scrivania ne apprezzino la presenza. Tra gli apripista di questa pratica c'è il Comune fiorentino di Greve in Chianti dove nel 2020 è partita la sperimentazione del progetto che consente ai dipendenti dell’amministrazione comunale di andare in ufficio a lavorare col proprio cane.

La fase di test è fondamentale per garantire spazi conformi in termini di sicurezza e benessere sia degli animali che delle persone. In molti enti i cani devono avere una serie di requisiti comportamentali e sanitari, oltre che la registrazione obbligatoria.

Ad esempio, nel Comune di Crema, in Lombardia, il dipendente che desidera portare il proprio cane a lavoro deve presentare un documento firmato dal veterinario che attesti tutte le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari. Altro requisito fondamentale è la pulizia del cane, inoltre è obbligatorio avere con sé un guinzaglio e una museruola da far indossare in caso di necessità.

I dipendenti dell'Università di Bologna possono passare la giornata lavorativa con il loro amico a quattro zampe, sia cane che gatto, a patto che non sia affetto da disfunzioni comportamentali e non mostri aggressività verso le persone o gli altri animali.

A queste esperienze si aggiungono poi quelle delle aziende private come quelle del gruppo Mars, dove da oltre 10 anni è possibile recarsi in ufficio con il proprio animale. Secondo l'indagine commissionata proprio da Mars per SWG, la presenza dei cani negli spazi di lavoro migliora l’umore dell’ufficio, diminuisce lo stress e favorisce le occasioni di scambio tra colleghi. Al tempo stesso, cani e gatti stimolano la creatività dei lavoratori e ne favoriscono la produttività.