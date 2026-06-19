I piccioni hanno un “superpotere” visivo: in volo gli occhi restano quasi immobili

Uno studio ha scoperto che i piccioni, durante il volo, mantengono gli occhi quasi perfettamente immobili. Una strategia che li aiuta probabilmente a orientarsi e a controllare meglio la traiettoria.

In volo, gli occhi dei piccioni restano quasi perfettamente immobili



I comunissimi piccioni che vivono nelle nostre città continuano a nascondere capacità sorprendenti. Un nuovo studio pubblicato recentemente sulla rivista Current Biology ha scoperto che, durante il volo, questi uccelli mantengono gli occhi quasi perfettamente immobili. Una sorta di "super stabilizzazione ottica" che permette loro di elaborare meglio le informazioni visive e di orientarsi mentre attraversano il cielo ad alta velocità.

Telecamere, specchi e sensori per seguire gli occhi dei piccioni in volo

Il dispositivo utilizzato per tracciare i movimenti degli occhi durante il volo. Imamgine da Ros et al., 2026



La scoperta arriva da un gruppo di ricercatori dell'Università di Harvard che ha sviluppato un sistema molto particolare per osservare direttamente ciò che accade negli occhi dei piccioni durante il volo. Gli scienziati hanno applicato a nove uccelli un leggerissimo dispositivo composto da telecamere, specchi e sensori in grado di registrare contemporaneamente i movimenti delle pupille. Gli animali indossavano anche un piccolo zainetto contenente la batteria necessaria al funzionamento dell'attrezzatura.

Alcuni piccioni hanno effettuato voli all'aperto per poi tornare autonomamente alla propria colombaia (l'abilità di saper tornare sempre "a casa" che ha reso famosi i piccioni viaggiatori), mentre altri hanno volato in un corridoio al chiuso con diversi scenari visivi. I risultati hanno mostrato che, una volta in aria, gli occhi si muovono pochissimo e vengono mantenuti attivamente in una posizione quasi identica tra un volo e l'altro.

Perché avere gli occhi fissi è utili per i piccioni

Avere gli occhi fissi aiuta probabilmente i piccioni a orientarsi meglio e a mantenere la traiettoria di volo



A terra i piccioni osservano l'ambiente circostante muovendo frequentemente la testa (che in realtà non va davvero avanti e indietro) e compiendo piccoli aggiustamenti oculari, un comportamento comune a molti altri uccelli. In volo, invece, il sistema cambia completamente: gli occhi restano bloccati in una posizione stabile con una variazione di appena un grado circa. In pratica, il cervello di questi uccelli sembra preferire una visuale estremamente stabile mentre naviga nell'aria.

Lo studio ha evidenziato anche un altro dettaglio interessante: durante il volo le pupille si dilatano fino a circa il 70% in più rispetto alle condizioni normali. Una pupilla più ampia lascia entrare una maggiore quantità di luce e potrebbe aiutare il cervello a elaborare più rapidamente le informazioni visive che scorrono velocemente davanti all'animale. Secondo gli autori, questa straordinaria stabilità visiva potrebbe essere collegata anche al sistema dell'equilibrio situato nell'orecchio interno.

La posizione degli occhi coincide infatti con alcuni degli assi principali utilizzati dall'organismo per percepire movimento e orientamento. In questo modo il cervello riesce probabilmente a integrare meglio le informazioni provenienti dalla vista e quelle legate all'equilibrio, mantenendo il controllo della direzione di volo. Capire come i piccioni si orientano è del resto sempre stata una delle più grandi sfide della biologia, che ha affascinato naturalisti e scienziati per secoli.

I piccioni, eccezionali navigatori dei cieli

I piccioni continuano ancora a sorprendere per le loro eccezionali capacità di navigazione



Proprio di recente un altro studio ha forse contribuito a risolvere uno dei misteri più affascinanti legati a questi uccelli: la capacità di percepire il campo magnetico terrestre. Per decenni gli scienziati hanno cercato il "sensore magnetico" responsabile di questa abilità nel becco, negli occhi e perfino nell'orecchio. Le ricerche più recenti hanno invece individuato un possibile ruolo di particolari strutture ricche di ferro presenti nel fegato, che potrebbero aiutare gli animali a raccogliere informazioni utili all'orientamento durante gli spostamenti.

La nuova scoperta sulla stabilizzazione degli occhi aggiunge quindi un altro tassello a un puzzle che inizia finalmente a prendere forma. Tra visione ultra stabile, senso dell'equilibrio e percezione del campo magnetico terrestre, i piccioni confermano così di possedere un sistema di navigazione molto più sofisticato e complesso di quanto si possa immaginare osservandoli passeggiare e beccare sui marciapiedi nelle piazze delle nostre città.