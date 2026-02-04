Alcuni uccelli come i pappagalli, gli uccelli del paradiso e tanti altri sono molto vistosi e colorati. I colori vivaci svolgono infatti un ruolo importante nella vita riproduttiva e sociale di molte specie di uccelli.

Ara scarlatta (Ara macao)



Gli uccelli, con la loro straordinaria varietà di forme e colori, sono tra gli animali più affascinanti e spettacolari del Pianeta. Ma perché alcuni di loro sono più colorati di altri? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo prima comprendere meglio il ruolo dei colori nel mondo degli uccelli. I colori svolgono infatti molteplici funzioni, tra cui la comunicazione, il corteggiamento o la difesa. I colori brillanti possono per esempio essere utilizzati per attrarre un potenziale partner durante la stagione riproduttiva, così come per segnalare la propria presenza ad altri uccelli della stessa specie all’interno di un territorio.

Allo stesso tempo, possono essere sfruttati anche per intimidire i rivali o per spaventare o confondere un potenziale predatore. Alcuni esempi di specie o gruppi di uccelli tra i più vivacemente colorati, includono i pappagalli, gli uccelli del paradiso, i tucani, i colibrì, i martin pescatori e tantissimi altri. Più in generale, in un modo o nell'altro i colori vivaci sono più o meno presenti praticamente in tutti i gruppi. In particolare in quelli che vivono più vicini ai tropici e all’equatore che, come vedremo, sono parecchio più colorati delle loro controparti che invece vivono più in prossimità dei poli.

Perché alcuni uccelli sono più colorati degli altri: cosa determina il colore del piumaggio

Ghiandaia marina pettolilla (Coracias caudatus)



La colorazione degli uccelli è il risultato di una combinazione di fattori genetici, evolutivi e ambientali. Le tonalità brillanti sono spesso l'espressione di numerosi pigmenti presenti nel piumaggio, come i carotenoidi e le melanine. Tuttavia, anche la dieta può anche influenzare i colori, poiché alcuni di questi pigmenti vengono assorbiti dagli alimenti consumati dagli uccelli, come per esempio nel caso dei fenicotteri rosa, che assorbono i carotenoidi, cioè i pigmenti che conferiscono alle penne il caratteristico colore, dai crostacei di cui si cibano. Ma qual è il vantaggio evolutivo di essere colorati?

In molte specie, i colori svolgono per esempio un ruolo cruciale nel corteggiamento e nella selezione del partner. I maschi, spesso più colorati delle femmine, sviluppano colorazioni più vivaci e appariscenti per attrarre le femmine durante la stagione riproduttiva, dimostrando così la loro idoneità genetica, un migliore stato di salute e la loro capacità di fornire cure parentali migliori alla prole. Inoltre, i colori possono aiutare anche a distinguere gli individui all'interno di una stessa specie, facilitando quindi le interazioni sociali e il riconoscimento.

In altri casi, i colori possono servire a dimostrare la propria superiorità nella lotta per il possesso di un territorio, oppure ancora per distrarre o spaventare eventuali predatori. In linea generale, i colori sono quindi uno dei sistemi di comunicazione, oltre ovviamente ai canti e alle vocalizzazioni, più importanti e maggiormente utilizzati dagli uccelli e non solo.

Perché gli uccelli all'equatore sono più colorati?

Uccello del paradiso di Wilson (Diphyllodes respublica)



Una delle ragioni per cui gli uccelli all'equatore tendono a essere più colorati risiede nella maggiore competizione interspecifica e intraspecifica presente in queste regioni. Con una maggiore densità di specie, gli uccelli devono competere più duramente per risorse come il cibo e il territorio. Di conseguenza, la selezione naturale favorisce individui con colori più vivaci, poiché questi possono essere utilizzati per comunicare in modo più efficace e per distinguersi dagli altri e aumentare il successo riproduttivo.

Inoltre, le condizioni climatiche più stabili e la disponibilità di risorse durante tutto l'anno alle latitudini equatoriali forniscono agli uccelli maggiori opportunità per investire da un punto di vista energetico nell'esibizione di colori appariscenti. Gli uccelli che vivono ai tropici o all'equatore non sono influenzati più di tanto dalla stagionalità delle risorse. Da quelle parti insetti, frutta e nettare sono disponibili, in modi diversi, praticamente tutto l'anno.

Questo consente quindi di poter investire molto di più nei colori da un punto di vista energetico ed evolutivo, cosa che gli uccelli che vivono in Europa, costretti a migrare o a resistere alle rigidità dell'inverno, possono permettersi meno. Nelle vivaci e fitte foreste pluviali tropicali, inoltre, non bisogna impegnarsi più di tanto per camuffarsi dai predatori, come invece occorre fare in habitat più aperti ed esposti, e questo permette quindi di poter investire, sempre da un punto di vista evolutivo, in maniera ancora più audace nei colori.

Come vedono i colori gli uccelli

Tucano carenato (Ramphastos sulfuratus)



Gli uccelli possiedono una visione dei colori molto più sofisticata rispetto a noi esseri umani. Molti di loro sono tetracromati, il che significa che hanno quattro tipi di coni nella retina anziché tre come gli esseri umani. Questo amplia di parecchio la gamma di colori che possono percepire e consente loro di distinguere sfumature più sottili, disegni più elaborati e, soprattutto, di vedere l'ultra violetto. Infatti, alcuni uccelli possono vedere anche nella parte ultravioletta dello spettro elettromagnetico, il che li rende capaci di individuare segnali visivi completamente invisibili per noi.

Questa capacità è particolarmente utile durante il corteggiamento e nella ricerca di cibo. Molti uccelli che ai nostri occhi appaiono infatti monocromatici o poco appariscenti, quando esposti ai raggi UV mostra disegni, pattern e colori strabilianti e visibili solo ai loro occhi. La visione ultravioletta, consente inoltre di individuare in maniera ancora più efficace partner, frutta o altre fonti di cibo come il nettare dei fiori, che spesso agli UV mostrano colori e disegni ancora più belli ed elaborati di quelli che percepiamo noi umani.

In conclusione, la colorazione degli uccelli è il risultato di una combinazione di numerosi fattori, tra cui quelli genetici, ambientali ed evolutivi. I colori per questi animali non sono affatto solo una questione di estetica, ma svolgono un ruolo fondamentale nella comunicazione, nel corteggiamento e quindi per la sopravvivenza. Tutto questo, per nostra fortuna, contribuisce alla loro straordinaria diversità e bellezza, che da sempre affascina la nostra specie e ci permette di godere di uno degli spettacoli più belli del nostro Pianeta.