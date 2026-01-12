Perché gli uccelli muovono la testa avanti e indietro quando camminano: a cosa serve “l’head-bobbing”

Piccioni e altri uccelli muovono la testa avanti e indietro quando camminano a terra. Questo comportamento si chiama "head-bobbing" ed è in realtà il corpo a muoversi, non la testa, che rimane invece immobile. Questa curiosa andatura serve a mantenere l'equilibrio e a stabilizzare la vista.

Tutti abbiamo visto i piccioni dondolare la testa mentre camminano, anche se non è esattamente così



Gli uccelli ci affascinano da sempre per la loro bellezza ed eleganza, ma anche per alcuni dei comportamenti più strani e divertenti di tutto il regno animale. Diciamolo subito, poche cose sono più buffe di un piccione che cammina sul marciapiede muovendo avanti e indietro la testa.

Sembra quasi stiano danzando sulle note di una canzone rap, e quando accelerano il passo anche il movimento della testa aumenta di ritmo. Eppure, quel buffo dondolio che spesso ci strappa un sorriso, non ha di certo lo scopo di divertire i passanti ed è piuttosto comune in molti uccelli camminatori, perché ha a che fare con l'equilibrio e col modo in cui vedono il mondo.

Come funziona e a cosa serve il movimento di testa e collo negli uccelli

Quel movimento ritmico della testa viene chiamato "head-bobbing" ed è stato oggetto di numerosi studi scientifici nel corso del tempo. È composto da due fasi ben distinte: la prima (fase di spinta), che prevede un rapido movimento in avanti della testa; la seconda (fase di attesa), in cui il resto del corpo "raggiunge" in avanti la testa, che in realtà rimane completamente ferma rispetto all'ambiente circostante. Questi movimenti testa-corpo, sono perfettamente sincronizzati con quelli delle zampe e c'è ovviamente una spiegazione anche a questo.

Pare che la lunghezza del passo giochi un ruolo molto importante, poiché dall'andatura dipende anche l'ampiezza dell'oscillazione della testa, che infatti negli uccelli che camminano a piccoli passettini non si muove affatto avanti e indietro. Questo è un elemento a sostegno delle tesi che vede il movimento della testa come una componente biomeccanica utile a stabilizzare l'equilibrio del corpo durante le camminate. Un po' come quando noi oscilliamo le braccia durante una passeggiata. Per tutti gli animali bipedi è necessario bilanciare i movimenti del corpo quando si cammina e gli uccelli lo fanno muovendo la testa.

A sostegno di questa ipotesi, nel 2025 è stato pubblicato uno studio su Frontiers in Veterinary Science condotto osservando l'andatura delle oche. I risultati dimostrano che, come per altri uccelli che "dondolano" la testa come piccioni e quaglie, anche anatre ed oche eseguono gli stessi movimenti quando camminano a terra, cosa che aiuta a mantenere l'equilibrio e soprattutto a tenere un'andatura retta durante la camminata.

Altre ipotesi sulla funzione dell'head-bobbing

Entrambe le fasi dell’head–bobbing (spinta e attesa). A sinistra in un piccione e a destra in una damigella di Numidia. Immagine da Necker, 2007



Nonostante queste evidenze, non tutti gli scienziati sono concordi con questa tesi e c'è da dire che non si è ancora trovata una spiegazione univoca che mette tutti d'accordo. È stato infatti ipotizzato che la fase di attesa e la fase di spinta svolgono anche ruoli diversi e molto importanti per quanto riguarda la vista. Infatti, negli uccelli che hanno il collo lungo, come aironi, gru o struzzi entrambe le fasi avvengono spesso senza compiere nemmeno un passo. La prima fase aiuta quindi gli uccelli anche a identificare gli oggetti, mentre la seconda migliora la percezione della profondità.

A sostegno della stabilizzazione della vista c'è uno studio sulle quaglie pubblicato nel 2014 su Frontiers in Zoology, ma anche l'osservazione di alcune specie acquatiche. Anche le folaghe, per esempio, eseguono l'head-bobbing quando nuotano, ma considerando che grazie al galleggiano in acqua non hanno bisogno di trovare l'equilibrio, è molto probabile quindi che i movimenti della testa abbiano molto più a che fare con la vista. Il movimento aiuta a tenere la testa ferma rispetto al copro e all'ambiente e può perciò svolgere un ruolo chiave nell'identificare e stabilizzare visivamente cibo e oggetti, mantenerli a fuoco e avere il controllo visivo di tutto ciò che c'è intorno e dei predatori quando si è in movimento.

D'altronde, entrambe le principali ipotesi (vista ed equilibrio) non si escludono a vicenda e potrebbero avere un peso differente a seconda della specie. Molto probabilmente, quella visiva è stata la funzione che si è sviluppata per prima e che quindi è ancora predominante nella maggior parte degli uccelli. Successivamente, l'head-bobbing potrebbe essere stato coinvolto anche per aiutare gli uccelli a stabilizzare la posizione e l'equilibrio durante la deambulazione. Anche se c'è ancora dibattito sul perché alcuni uccelli muovono la testa avanti e indietro, tutti sembrano essere però concordi che sia un utilissimo adattamento per camminare a terra.