I conigli amano le carote: cosa c’è di vero e come dargliele correttamente

Il coniglio che mangia carote è un mito nato con Bugs Bunny. In realtà non dovrebbe mangiarle e deve nutrirsi di fieno e verdure a foglia. Le carote possono però essere offerte come premio "sfizioso", in piccole quantità e con molta moderazione.

Il coniglio non dovrebbe mangiare carote, se non in piccolissime quantità e come "premio"



Un coniglio che rosicchia una carota è un’immagine che tutti abbiamo stampata in mente. La troviamo nei libri per bambini, nei cartoni animati e persino nelle pubblicità. Ma in realtà, si tratta di un gigantesco malinteso: i conigli non amano particolarmente le carote e, anzi, non dovrebbero mangiarle con regolarità. Questo mito nasce negli anni 40 del secolo scorso e ha un "colpevole” molto preciso che si chiama Bugs Bunny, il coniglio più famoso della storia dell’animazione.

Nel cartone animato, Bugs mastica quasi sempre una carota con grande disinvoltura, mentre pronuncia spesso la sua frase iconica frase "Che succede, amico?". La scena nasce inizialmente come omaggio all'attore statunitense Clark Gable, che nel film "Accadde una notte (It Happened One Night)" del 1934 appare in una scena molto simile, con la stessa posa e una carota tra le mani. Da quel momento Bugs ha continuato a farlo in quasi tutte le sue apparizioni e nell’immaginario collettivo carota e coniglio sono diventati inseparabili.

Nella realtà, però, la dieta del coniglio è molto diversa da quella dei cartoni animati e dei film d'animazione. I piccoli lagomorfi domestici dovrebbero infatti mangiare principalmente fieno di qualità, erbe fresche e verdure a foglia larga come cicoria, radicchio e tarassaco. Le carote, tuttavia, possono essere offerte saltuariamente solo come piccolo premio occasionale, non come parte fissa della dieta quotidiana.

Perché dare le carote ai conigli solo come snack

Il coniglio domestico non ha alcun bisogno nutrizionale di mangiare carote. Questi ortaggi, infatti, contengono molti zuccheri e pochi nutrienti utili per un erbivoro che in natura si nutre quasi esclusivamente di fibre. Tuttavia, possono avere un ruolo "positivo", quello del premio sporadico. Offrire al coniglio un piccolo pezzetto di carota ogni tanto può essere molto utile per stimolare la curiosità e variare la sua dieta, rendendola più interessante e "sfiziosa".

Inoltre, come avviene anche per gli altri animali domestici, ricevere un boccone speciale può essere utile sia per "premiare" comportamenti desiderati e sessioni di gioco, che per rafforzare il legame di fiducia con il suo umano, associando la carota ai momenti di interazione positiva. Ma a livello nutrizionale, è bene ribadirlo, non apportano benefici significativi. Le carote non migliorano la sua salute e non sono una fonte necessaria di vitamine o minerali. Sono, in sostanza, uno snack dolce da concedere solo di tanto in tanto.

Come dare correttamente le carote al coniglio: le dosi consigliate

Le dosi consigliate sono davvero minime, più o meno una o due fettine sottili alla settimana



I conigli possono quindi vivere perfettamente sani e felici anche senza mangiare mai una carota. Tuttavia, se proprio vogliamo offrirne un po' come premio, è importante farlo nel modo giusto. Le dosi sicure consigliate sono davvero minime, più o meno una o due fettine sottili alla settimana per un coniglio adulto in salute sono più che sufficienti. La carota va data cruda, ben lavata e senza foglie.

È importante anche alternare questo snack con altri più sani, come un pezzetto di mela o banana, un rametto di sedano o una foglia di finocchio, così da evitare che il coniglio sviluppi preferenze poco salutari verso un'unica tipologia di "premio". Il segreto, come sempre, sta nella moderazione nel conoscere le esigenze alimentari dei nostri animali. La carota non è necessaria per il coniglio e deve restare un piccolo extra, mai un alimento quotidiano o sostitutivo del fieno e delle verdure a foglia larga.

Cosa rischiano i conigli se mangiano troppe carote

La carota è un ortaggio ricco di zuccheri, e un consumo eccessivo può causare problemi digestivi e metabolici nei conigli. I lagomorfi hanno un apparato digerente molto delicato, "progettato" per gestire grandi quantità di fibra e pochissimi zuccheri. Mangiare troppe carote (ma anche frutta) può portare a seri squilibri intestinali, diarrea, gonfiore e, a lungo termine, a obesità e malattie dentali. In alcuni casi, l'eccesso di zuccheri può anche alterare la flora intestinale, con conseguenze anche molto serie.

Per questo motivo, anche se l’immagine del coniglio che rosicchia una carota resterà forse per sempre, nella realtà è molto meglio offrirgli una manciata di fieno fresco, erbe spontanee e voglie larghe e ricche di fibra, il suo vero piatto "preferito".