Alimentazione del coniglio: cosa deve mangiare per una corretta alimentazione

In Italia sono sempre di più le persone che scelgono di condividere la vita con un coniglio. Accogliere questi animali in famiglia comporta però un’attenzione specifica verso la loro alimentazione. Il coniglio è infatti strettamente erbivoro, e la sua dieta deve basarsi su alimenti ricchi di fibra e di tutte le sostanze di cui ha bisogno escludendo quelle che non troverebbe mai in natura. Per mantenerli in buona salute è dunque indispensabile programmare una serie di visite veterinarie che consentano di mettere a punto una dieta bilanciata e di garantire il loro benessere.

In natura infatti i conigli possono ottenere dalle piante tutti i nutrienti necessari per sopravvivere. La loro dentatura si è sviluppata proprio per consentire loro di strapparle, tagliarle e macinarle, e anche per consumare piccole quantità di foraggio grezzo, che favorisce la motilità gastrointestinale. Anche tra le mura di casa è dunque necessario rispettare sempre questo regime alimentare, e fornire al coniglio alimenti che soddisfino tutti i suoi bisogni. Vediamo allora cosa può mangiare il coniglio e cosa garantirgli.

Fieno

Il fieno è fondamentale per la salute digestiva e dentale del coniglio e rappresenta gran parte della sua dieta. Masticandolo riescono a consumare i denti, che crescono continuamente, e assicurano un corretto transito intestinale. Il fieno di prato, come il fieno di Western Timothy, è l'ideale per conigli adulti. Il fieno d’erba medica può invece essere dato ai cuccioli o ai conigli giovani, poiché più ricco di calcio e proteine, ma va limitato negli adulti.

Verdure fresche

I conigli devono ricevere verdura fresca giornalmente, e vanno predilette le verdure a foglia verde. Sono ghiotti di vegetali amari come l’insalata belga e il cavolo cappuccio, ma è possibile offrire loro anche il tarassaco, la lattuga romana (non la varietà iceberg), i fiori (privi di pesticidi) e le carote. Possono mangiare anche spinaci (in quantità moderata), cicoria e cavolo nero, rucola, finocchio, radicchio, prezzemolo, basilico, broccoli e ravanelli.

Pellet di alta qualità

Se il coniglio riceve la corretta quantità di fieno, il pellet va somministrato in quantità modeste. L’importante è che sia una tipologia ricca di fibre, con pochi grassi e carboidrati e di alta qualità. Questo mangime fornisce un'aggiunta nutrizionale, ma non deve essere il principale alimento, quanto piuttosto un complemento.

Frutta fresca

La frutta è ricca di zuccheri, quindi va somministrata con moderazione ai conigli, magari come snack o premio occasionale. La più adatta è quella che contiene appunto meno zuccheri, e dunque la mela, l’ananas, l’arancia, la pesca, la pera e l’albicocca, le fragole e il kiwi.