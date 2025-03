I colori segreti dei serpenti: ecco come appaiono ai raggi UV

Come cambiano i colori e i disegni dei serpenti alla luce UV. Foto di Hayley Crowell, John David Curlis, Hannah Weller, Alison Davis Rabosky/University of Michigan



Quando pensiamo ai colori degli animali, il nostro punto di vista è sempre e inevitabilmente quello umano. Tuttavia, esistono tanti altri tipi sistemi visivi, alcuni per noi completamente inaccessibili, perlomeno per i nostri occhi naturali. Ma se invece potessimo vedere con gli occhi di altri animali? Uno studio dell'Università del Michigan, pubblicato su Nature Communications, ha fatto proprio questo, svelando come appaiono davvero i serpenti nello spettro dell'ultravioletto, per noi invisibile, ma per tanti altri animali no.

Mimetismo e difesa dai predatori: il ruolo dei colori UV nei serpenti

I ricercatori hanno studiato ben 110 specie diverse di serpenti provenienti da diverse regioni, dal Colorado al Perù, utilizzando una fotocamera con lenti speciali e filtri per individuare come appaiono sotto alla luce UV. Non si tratta della fluorescenza tipica di tanti animali, ma di veri e propri colori, pattern e disegni ultravioletti percepibili solo da chi possiede un sistema visivo adatto, come i rettili e, soprattutto, gli uccelli.

I risultati sono stati sorprendenti: la colorazione UV è presente in molte specie e sembra avere una funzione chiave soprattutto per nascondersi dai predatori. In particolare, i serpenti arboricoli, che passano quindi molto tempo sugli alberi e sono spesso notturni, hanno mostrato livelli più elevati di riflessione UV. Di giorno, quando riposano tra le foglie e i rami – che a loro volta riflettono molta luce UV – questa caratteristica potrebbe quindi aiutarli a camuffarsi meglio e nascondersi dai loro predatori, soprattutto gli uccelli rapaci.

Molti serpenti che hai nostri occhi appaiono straordinariamente visibili e colorati, visti con gli occhi di un uccello diventano così più omogenei, meno vistosi e in grado di camuffarsi meglio con l'ambiente circostante. Tutto questo, inoltre, significa che probabilmente la colorazione e i disegni di alcune di queste specie – in particolare quelle velenose e con colori aposematici di avvertimento – si è evoluta contemporaneamente su due livelli: farsi vedere da mammiferi (come noi) e rendersi invece invisibile agli uccelli.

Nessuna differenza tra maschi e femmine, ma tanta variabilità

Un altro aspetto curioso emerso dallo studio è che, a differenza di ciò che accade in tanti altri animali (come per esempio sempre negli uccelli), i serpenti non mostrano alcuna differenza di colorazione UV tra maschi e femmine. Nei loro parenti più stretti, ovvero le lucertole, i maschi spesso invece sfoggiano colori molto sgargianti per attirare le femmine. Nei serpenti, tuttavia, l'evoluzione del colore sembra essere guidata più dalla sopravvivenza che dalla selezione sessuale.

Se da un lato l'ecologia di ogni specie sembra essere il fattore chiave nella presenza di colori UV, dall'altro gli autori hanno però anche notato una grande variabilità all'interno della stessa specie: individui identici all'occhio umano possono riflettere quantità di UV molto diverse. Inoltre, nei serpenti velenosi, come le vipere, i giovani tendono a riflettere più UV rispetto agli individui adulti, suggerendo quindi che questa caratteristica possa avere anche altre funzioni in base alle varie fasi della vita.

I risultati di questo studio spalancano le porte a ulteriori nuove ricerche sulla colorazione UV degli animali, fin troppo spesso trascurata proprio perché invisibile ai nostri occhi. In passato, diversi altri studi condotti su altri gruppi animali (come uccelli, mammiferi e insetti) ci hanno già permesso di svelare un mondo invisibile, ma incredibilmente variegato. E con tutta probabilità, molti altri animali da sempre intorno a noi stanno comunicando, camuffandosi o difendendosi con tanti altri colori che, semplicemente, noi non possiamo vedere.