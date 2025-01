Di cosa hanno paura i serpenti: 5 cose che li spaventano

I serpenti, nonostante siano spesso associati ad atteggiamenti aggressivi, sono in realtà animali generalmente timidi, che reagiscono fuggendo di fronte a ciò che li spaventa. Ci sono diverse cose che possono fare paura ad un serpente , sempre considerando le differenze tra le numerose specie esistenti e anche le caratteristiche dei singoli individui, tra cui i rumori forti, i movimenti improvvisi e la presenza di altri animali come rapaci, manguste o anche noi esseri umani. Questi rettili, infatti, cercano di evitare il conflitto e di proteggersi, piuttosto che affrontare minacce dirette.

Vibrazioni o rumori forti

I serpenti sono molto sensibili alle vibrazioni e ai suoni a bassa frequenza, che possono viaggiare attraverso il terreno e che percepiscono attraverso il corpo. Rumori forti o vibrazioni intense possono essere interpretati dai serpenti come segnali di potenziali pericoli, perché potrebbero essere prodotte da predatori o grossi animali in avvicinamento che potrebbero inavvertitamente ferirli o schiacciarli.

La tendenza a fuggire e nascondersi in seguito a forti vibrazioni è stata quindi selezionata nel corso dell'evoluzione come una strategia di sopravvivenza. Infatti, in montagna, è consigliato camminare facendo rumore con dei bastoni sul terreno, proprio per far allontanare i serpenti (specie quelli velenosi) ed evitare così incontri potenzialmente pericolosi sia per noi che per loro.

Movimenti improvvisi

I serpenti possono reagire negativamente ai movimenti improvvisi sempre come risposta difensiva: questi movimenti, infatti, possono essere associati ad un attacco da parte di un predatore o un altro tipo di minaccia, quindi i serpenti preferiscono fuggire per evitare il conflitto diretto. Solitamente questi rettili rispondono con la fuga e contrattaccano solo se sentono di non avere altre possibilità di mettersi in salvo.

Odori sconosciuti

In maniera molto simile, anche gli odori sconosciuti possono allarmare i serpenti: questi animali utilizzano, infatti, l’olfatto per esplorare l’ambiente, “assaggiando” l’aria con la lingua biforcuta, che, in realtà, porta le molecole a degli organi specializzati. La presenza, quindi, di tracce olfattive diverse o sospette potrebbe indicare la presenza di predatori o altri tipi di minacce, che i serpenti evitano per non trovarsi in situazioni pericolose.

Predatori naturali

I serpenti possono avere vari predatori, a seconda della specie e dell'ambiente in cui vivono, che possono quindi innescare in loro reazioni difensive. Tra i predatori più comuni di questi rettili ci sono uccelli rapaci, tra cui bianconi e serpentari, mammiferi, come le faine e in particolare le manguste, e, in alcuni casi, anche altri rettili o anfibi. Alcuni serpenti hanno sviluppato in risposta ai predatori diversi adattamenti, come ad esempio una livrea criptica per mimetizzarsi nell’ambiente, ma solitamente si danno alla fuga prima di farsi notare, oppure, in casi estremi, contrattaccano se non hanno altre possibilità di salvezza.

Presenza umana

Come dicevamo, i serpenti sono animali timidi e schivi, trascorrono la maggior parte della loro vita da soli e non amano il contatto o la presenza di altri animali. Proprio per questo, solitamente, questi rettili evitano gli esseri umani, che percepiscono come un pericolo, al pari di tanti altri animali di grosse dimensioni. Quindi, quando passeggiamo in natura e facciamo rumore, generando inavvertitamente vibrazioni, i serpenti possono reagire con cautela, allontanandosi o nascondendosi.

Inoltre, in diversi paesi i serpenti sono cacciati per la pelle, la carne o per controllarne il numero. A questo si aggiungono numerosissime morti, anche in Italia, dovute alla paura, spesso ingiustificata, che molte persone provano nei confronti di questi animali, uccidendo così esemplari di specie totalmente innocue. Quindi la generale cautela dei serpenti nei confronti degli esseri umani è spesso una risposta che può assicurare loro la sopravvivenza.