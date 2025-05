I cani possono viaggiare in treno? Tutto quello che c’è da sapere

In Italia i cani possono viaggiare in treno, ma servono biglietto, guinzaglio e, in alcuni casi, trasportino e museruola. Le regole variano in base alla compagnia e alla taglia del cane. È quindi molto importante informarsi prima.

È possibile viaggiare in treno con il cane, basta informarsi prima e seguire alcune basilari regole di comportamento. Ogni compagnia ferroviaria ha le proprie regole e, per non rischiare di incontrare inconvenienti o spiacevoli sorprese, è meglio controllare in anticipo.

In generale, il tuo amico peloso può salire a bordo, ma ci sono delle avvertenze: si applicano alcune condizioni a seconda della taglia del cane, del treno e della compagnia.

I requisiti fondamentali per far viaggiare il cane in treno in regola

Per andare in treno con il proprio cane è necessario dotarsi di un biglietto anche per l'animale, indipendentemente da dove si sta andando. Ogni operatore, inclusi Trenitalia, Italo e i treni regionali, ha la propria tariffa, tuttavia il biglietto per gli animali è generalmente meno costoso rispetto a quello per le persone. In alcuni casi si applica una sovrattassa fissa, in altri una percentuale della tariffa normale.

In rare occasioni, i cani piccoli possono viaggiare gratuitamente con il un trasportino adeguato. Tuttavia, è sempre necessario un biglietto per i cani medi e grandi, che di solito devono rimanere in una specifica parte del treno. Alcune compagnie non accettano animali a bordo durante specifiche fasce orarie o su alcuni tipi di treno, quindi va sempre verificato sul sito della compagnia.

Il cane può viaggiare in treno anche senza trasportino: cosa portare

Non tutti i cani devono essere chiusi nel trasportino durante il viaggio. I cani di taglia piccola, con un peso massimo di 10 chili, devono essere messi in un trasportino rigido e chiuso, generalmente non più grande di 70x30x50 cm. Questo è necessario per mantenere il cane e gli altri passeggeri al sicuro e a loro agio.

Le regole sono diverse per quanto riguarda i cani di taglia media e grande. In questi casi non c'è bisogno di usare un trasportino, ma devono essere sempre tenuti al guinzaglio. La museruola invece non deve essere indossata per l'intera durata del viaggio, ma deve essere a portata di mano se il personale ferroviario richiedesse di farla indossare, oppure se il cane dovesse agitarsi. Non tutti i cani si sentono a loro agio quando viaggiano e sono circondati da persone. Prima di comprare i biglietti e pianificare uno spostamento è quindi importante ragionare sul carattere e i bisogni del nostro compagno animale, al fine di evitargli stress.

Cosa fare prima di prenotare un viaggio in treno per Fido

È meglio verificare le regole per il viaggio con animali prima di acquistare un biglietto. Tutte le compagnie ferroviarie avranno una sezione "animali" sul loro sito web con i regolamenti attualmente applicabili. Conviene anche contattare il servizio clienti per chiarire eventuali dubbi, specialmente se si viaggia con cani di grossa taglia o su percorsi specifici.

È preferibile assicurarsi di avere l'attrezzatura necessaria per il viaggio: un guinzaglio, una museruola, un trasportino, una ciotola pieghevole per l'acqua e anche un piccolo tappetino su cui il cane possa sedersi. Infine, se il cane è particolarmente sensibile al rumore o alla folla, può essere utile esporlo gradualmente al rumore dei treni con qualche passeggiata in stazione prima di salire effettivamente a bordo.

Come comportarsi sul treno quando si viaggia con un cane

Una volta a bordo, il cane deve restare vicino al suo umano, ma non occupare un intero posto o disturbare gli altri passeggeri. Anche se il cane è docile, non tutti potrebbero apprezzare la sua presenza, quindi è saggio prestare attenzione ai segnali che le persone potrebbero dare e, se necessario, spostarsi in un altro posto per evitare qualsiasi disagio possibile.

Durante il viaggio, il cane dovrebbe ricevere regolarmente acqua ed essere in una posizione comoda. Nei viaggi più lunghi, pianifica delle pause quando possibile, magari in concomitanza con le coincidenze dei treni o durante fermate prolungate. Assicurati di non dare da mangiare al cane subito prima della partenza per evitare nausea o altri disturbi se non è abituato a viaggiare.