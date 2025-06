“Ha il morso di un Rottweiller”. No, in Italia non c’è nessun “pericolo Geco gigante”

"E' grande quanto un alligatore". Si sono diffuse fake news sui social sulla presenza in Italia di una specie di geco, il rhacodactylus leachianust. Le cose però non stanno così: non solo è un animale timido e non pericoloso ma vive in natura solo in Nuova Caledonia.

Il geco gigante (Rhacodactylus leachianust). Fonte: Wikypedia



I social e anche diversi siti si stanno popolando con titoli allarmistici e immagini che rimandano a un animale definito come "pericolosissimo" e che sarebbe un "geco gigante che ha il morso di un Rotweiller". Bene, si tratta di una notizia che si sta diffondendo nel nostro Paese ma che con l'Italia non ha nulla a che fare e che fa riferimento ad una specie di geco che si trova solo in Nuova Caledonia.

Molti stanno infatti condividendo alcuni post fake che sono spuntati sui social su quello che in realtà è un animale raro e meraviglioso. Le notizie variano al riguardo e tra quelle più infondate viene anche spacciato che il geco gigante si sta diffondendo in Italia e che si tratta di "un grosso rettile che si delle dimensioni di un alligatore".

Il nome della specie, che ribadiamo è endemica nell'aerale dell'Oceano Pacifico sudoccidentale a poca distanza all'Australia, è "rhacodactylus leachianust". Si tratta in realtà di animali assolutamente innocui e che qualora davvero si incontrino in Italia potrebbero solo provenire da terrari di privati in cui, come tanti altri selvatici ed esotici, non dovrebbero proprio stare.

Questo rettile, effettivamente, è il più grande geco del mondo: può arrivare a superare i 35 centimetri di lunghezza, includendo però anche la coda. Il suo habitat in Nuova Caledonia è molto limitato: vive infatti solo nelle foreste tropicali in cui il grado di umidità è particolarmente elevato e mai ci sono state segnalazioni di animali nati in libertà al di fuori della zona in cui nasce e cresce, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei.

Il geco gigante, come abbiamo accennato, è un animale molto mite e timido: non ama i conflitti, non ha alcun "corpo contundente" e preferisce stare al riparo negli alberi, in cui riesce benissimo a mimetizzarsi grazie alla pigmentazione della sua pelle, piuttosto che andare in giro a rischiare di finire nei guai. La sua dieta è a base di frutta e insetti ma non disdegna i piccoli invertebrati che, appunto, devono essere di dimensioni limitate perché altro che "morso del Rottweiller": questo animale ha mandibole che non potrebbero mai far del male a nessuno.