Giovanna, Nerey e Franci, tre tartarughe Caretta caretta tornano libere nel mare di Punta Campanella

Questa mattina, nelle acque dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, in Campania, tre tartarughe marine Caretta caretta hanno riconquistato la libertà. Dopo mesi di cure e riabilitazione, Giovanna, Nerey e Franci – così sono state ribattezzate le tartarughe – sono tornate a nuotare nel loro mare. Tutte e tre le tartarughe erano state vittime del cosidetto bycatch, le catture involontarie negli strumenti e negli attrezzi da pesca.

Giovanna è una femmina adulta ed era rimasta intrappolata in una rete da pesca, ma fortunatamente è stata recuperata appena in tempo. Ora, grazie a un trasmettitore GPS installato dai ricercatori del Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, sarà possibile anche seguire e studiare tutti movimenti e raccogliere preziose informazioni, anche in vista dell'imminente stagione riproduttiva.

Nerey e Franci, invece, sono due giovani individui che avevano ingerito ami, una delle minacce principali per questa specie. La prima era stata trovata a Ischia con il supporto dell'Area Marina Protetta Regno di Nettuno; la seconda, invece, è stata salvata grazie alla rete di monitoraggio TartaLazio. Entrambe sono state curate presso il centro di recupero di Portici della Stazione Zoologica, una delle strutture più importanti per lo studio e le conservazione delle tartarughe marine.

Il momento del rilascio in mare è stato anche un'importante occasione di sensibilizzazione. Otto classi delle scuole primarie della Penisola Sorrentina erano in spiaggia ad assistere alla liberazione e a incontrare gli esperti. La Caretta caretta, fino a non molto tempo fa considerata a un passo dall'estinzione, negli ultimi anni sta fortunatamente tornando a popolare molte spiagge del Mediterraneo. In Sicilia, c'è già stata la prima nidificazione dell'anno.

Ogni anno, infatti, le nidificazioni lungo le spiagge italiane aumentano e si spostano sempre più verso nord, anche a causa degli effetti legati al surriscaldamento globale. Ma anche se la popolazione è in crescita, le storie di Giovanna, Nerey e Franci ci ricordano che non possiamo abbassare la guardia. Pesca, inquinamento luminoso, urbanizzazione e spiagge sempre più affollate, sono ancora una minaccia concreta per questi antichi rettili marini.