Gatti ed elettricità statica, un rapporto complicato: ecco perché accarezzarli in inverno ti fa prendere la scossa

Accarezzare il gatto, soprattutto in inverno, può farti prendere la scossa: pelo, strofinio e aria secca favoriscono l’elettricità statica e l'accumulo di cariche elettriche sul mantello del micio.

Il pelo dei gatti accumula facilmente cariche elettrostatiche. Foto da Wikimedia Commons



Se ti è capitato di allungare la mano per accarezzare il tuo gatto e ritirarla di scatto dopo una piccola "scossa", sappi che non sei solo. I gatti e l'elettricità statica hanno un rapporto piuttosto stretto e, a volte, decisamente complicato. Tanto che uno dei primi esempi citati quando si parla di elettricità statica, dopo il palloncino strofinato sul maglione, è proprio il pelo di un animale (vedere la pagina Wikipedia per credere).

Ma perché succede? E perché sembra capitare più spesso in inverno? La risposta sta in una combinazione di fisica, movimento e livelli di umidità dell'aria. Ma andiamo con ordine.

Cos'è l'elettricità statica (senza formule)

L'elettricità statica è una forma di elettricità "ferma": si genera quando due materiali diversi vengono messi a contatto e poi separati o strofinati. In questo processo, chiamato triboelettrificazione, alcune cariche elettriche si spostano da una superficie all'altra e il risultato è un accumulo di cariche che, prima o poi, cercano una via di fuga. Ed è lì che arriva la scossa.

Il pelo del gatto, secco e leggero, è un ottimo isolante, cioè un materiale che trattiene le cariche elettriche invece di disperderle. Ecco perché i gatti si "caricano" così spesso di elettricità elettrostatica.

Perché accarezzare un gatto produce elettricità

Accarezzare il gatto facilità l’accumulo irregolare di cariche elettriche sul pelo



Accarezzare un gatto non significa semplicemente toccarlo, ma vuol dire anche far scorrere la mano sul suo pelo. Ed è proprio questo scorrimento a fare la differenza. Uno studio pubblicato nel 2024 ha inoltre chiarito un aspetto rimasto oscuro per tanto tempo: perché lo strofinio è così importante nella triboelettricità.

Secondo Laurence Marks, autore principale dello studio, quando due superfici scorrono una sull'altra non si deformano nello stesso modo. La parte "anteriore" e quella "posteriore" del movimento accumulano cariche diverse, creando così una piccola corrente elettrica. In altre parole, non è il contatto in sé a generare elettricità statica, ma proprio il movimento.

E quando passi la mano sul gatto, il tuo palmo e il suo pelo subiscono deformazioni diverse. Le cariche si accumulano in modo irregolare e, a un certo punto, si scaricano tutte insieme e: zap, arriva la scossa.

Perché succede soprattutto in inverno

Se in inverno le scosse aumentano, il motivo principale è legato all'umidità. L'aria fredda trattiene meno vapore acqueo e il riscaldamento domestico la secca ancora di più. L'aria umida, invece, aiuta le cariche elettriche a disperdersi lentamente.

In un ambiente caldo e secco come una casa riscaldata in inverno, quindi, le cariche restano "intrappolate" su pelle, vestiti e pelo dei felini domestici, pronte a scaricarsi al primo contatto. È lo stesso motivo per cui sempre in inverno prendiamo più spesso la scossa toccando un oggetto metallico, come la maniglia della porta.

I gatti sentono la scossa?

Una domanda legittima è se anche i gatti provino fastidio. Studi sul comportamento felino suggeriscono che i gatti possono percepire micro-scariche e vibrazioni elettrostatiche, anche se molto lievi. I gatti sono infatti estremamente sensibili a stimoli tattili minimi, soprattutto sul pelo e sui baffi, le vibrisse. Questo potrebbe spiegare perché alcuni reagiscono all'improvviso durante le carezze, irrigidendosi o allontanandosi.

Ma si può evitare la scossa? In parte sì. Aumentare l'umidità in casa, indossare tessuti naturali e accarezzare il gatto con movimenti più lenti riduce l'accumulo di cariche. Anche appoggiare prima la mano su una superficie metallica può aiutare a "scaricarsi" prima del contatto. Ma la verità è che non è colpa tua, né del gatto. È solo fisica e va bene così. A meno che il micio "elettrostatico" non finisca in una scatola piena di polistirolo.