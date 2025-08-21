Entrano in gelateria e trovano un orso dietro al bancone: “Era interessato al gelato alla fragola”

Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A South Lake Tahoe, in California, i clienti di una gelateria hanno trovato un orso dietro al bancone. L’animale, ribattezzato Fuzzy, ha mostrato interesse solo per il gelato alla fragola e poi se n’è andato senza causare danni.

L’orso nella gelateria di South Lake Tahoe



Immagina di entrare in gelateria e trovare dietro il bancone a servirti un orso. Non è uno strano sogno ma l'esperienza realmente vissuta dagli avventori che la mattina di domenica 17 agosto sono entrati nella gelateria di Camp Richardson a South Lake Tahoe, in California.

Gli agenti: "Se n'è andato dopo aver preso il gelato alla fragola"

L’orso Fuzzy ha dimostrato un grande interesse per il gelato alla fragola



Nelle prime ore del mattino di domenica 17 agosto gli agenti della Contea di El Dorado hanno risposto a una strana richiesta di aiuto in una gelateria di South Lake Tahoe. Secondo la segnalazione all'interno del negozio c'era un orso, e gli agenti un po' scettici si sono recati sul posto.

I poliziotti non riuscivano a credere ai propri occhi quando hanno visto un grosso orso dietro il bancone del negozio. "Con un po' di incoraggiamento – raccontano in una nota – alla fine se n'è andato, ma solo dopo aver mostrato interesse per il gelato alla fragola".

Lo strano cliente è stato ribattezzato Fuzzy dagli agenti: "Per fortuna, l'orso Fuzzy non ha causato quasi nessun danno alla proprietà e non c'è stato quasi nulla da pulire".

Perché l'orso entra in gelateria

In realtà negli Stati Uniti non è raro che gli orsi vengano avvistati molto vicino alle persone, in qualche caso anche nelle piscine delle ville. Questo accade perché soprattutto l'orso nero americano (Ursus americanus), sebbene viva per lo più in aree naturali si è adattato anche alle aree periurbane, dove spesso trova cibo o altre risorse facilmente accessibili. A differenza dei temuti grizzly, tra i più aggressivi, quello americano solitamente evita di attaccare gli esseri umani.