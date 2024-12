Un orso entra in una casa e fa il bagno in piscina, succede in California: il video virale su Tiktok

Un orso fa il bagno nella piscina di un'abitazione privata in California. Il video dello strano avvistamento ha raccolto milioni di like: «È stata un'emozione incredibile».

Un orso fa il bagno nella piscina di un'abitazione privata in California. Il video dello strano avvistamento non è passato inosservato e ha raccolto milioni di like, portando in poco tempo il profilo nato a novembre di quest'anno a raccogliere oltre 20 mila follower.

La tiktoker: «Vederli è un'emozione incredibile»

L'account chiamato proprio Bearsinmypool racconta gli avvistamenti quasi quotidiani di plantigradi che ormai frequentano abitualmente la piscina dell'abitazione. Come ha spiegato in un video la proprietaria Maria, in primavera si è trasferita con il compagno Ryan in una villetta alla periferia di Los Angeles, e subito dopo hanno iniziato a ricevere visite da parte degli orsi, particolarmente attratti dalla piscina. Da qui la voglia di documentare.

«Lavoriamo entrambi da casa – ha raccontato – ed entrambi amiamo fare fotografie. È uno spettacolo incredibile da guardare e volevamo condividerlo con voi».

L'incontro con un animale selvatico come l'orso nero americano però non è privo di rischi, anche se Maria dice di aver preso delle misure di sicurezza: «All'inizio eravamo terrorizzati, ma abbiamo fatto molte ricerche per capire cosa è meglio per gli orsi e cosa è meglio per noi. Ci stiamo assicurando di essere al sicuro», conclude mostrando un fischietto anti-orso.

In realtà, la procedura corretta sarebbe quella di mettere in sicurezza l'area per evitare del tutto l'ingresso degli animali in casa.

Chi è l'orso che fa il bagno in piscina

Nei video sono riconoscibili esemplari diversi di orso nero americano (Ursus americanus), specie endemica degli Stati Uniti. Questi animali sono nuotatori eccellenti, amano l'acqua e nuotano sia per nutrirsi che per piacere, come si vede anche dai video.

Sebbene vivano per lo più in aree naturali lontani dalle persone, alcuni esemplari si sono adattati alle aree periurbane, dove spesso trovano cibo o altre risorse facilmente accessibili. A differenza dei temuti grizzly, gli orsi neri americani solitamente evitano di attaccare gli esseri umani, inoltre raramente le aggressioni portano a lesioni gravi. Tuttavia nel corso degli anni si sono verificati diversi attacchi mortali, soprattutto ai danni di bambini e adolescenti.

L'orso nero americano è la specie di orso più piccola del continente americano ed è anche quella con la distribuzione più ampia, come si vede dalla mappa realizzata dall'U.S. Fish and Wildlife Service, il dipartimento federale che negli Stati Uniti si occupa di fauna selvatica.

La distribuzione dell’orso nero negli Stati Uniti (Fonte: U.S. Fish and Wildlife Service)



Esistono ben sedici sottospecie diverse, tra queste, l'orso nero della California (Ursus americanus californiensis) si distingue per la pelliccia color cannella, più chiara rispetto a quella di altri individui, molto simile a quella di alcuni degli orsi protagonisti dei video su TikTok.