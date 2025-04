È normale che il gatto dorma tutto il giorno? Quando preoccuparsi

Chi vive con un gatto lo sa bene: una delle immagini più comuni è vederlo acciambellato sul divano, sulla sedia o in qualunque altro posto comodo, intento a dormire profondamente. Non è insolito, i gatti sono animali crepuscolari, cioè tendono a essere più attivi all'alba e al tramonto. Durante le ore centrali del giorno, invece, preferiscono riposare.

Quindi, non bisogna allarmarsi se il micio passa gran parte della giornata a sonnecchiare. Tuttavia, è importante imparare a riconoscere i segnali ulteriori che potrebbero indicare un problema.

Quanto dorme in media un gatto?

Il sonno è una parte fondamentale della vita di un gatto. In media, un gatto adulto può dormire dalle 13 alle 16 ore al giorno, ma in alcuni casi può arrivare anche a 18 ore, soprattutto se si tratta di un gatto anziano. I cuccioli e i gatti molto giovani dormono anche di più, perché il riposo è essenziale per il loro sviluppo fisico e neurologico.

Il numero di ore può variare anche in base alla personalità del gatto, alla stagione e all’ambiente in cui vive. Un gatto che vive in casa e ha pochi stimoli tenderà a dormire più di un gatto libero. Il riposo può anche essere influenzato da fattori esterni come la temperatura: nei mesi più freddi, i gatti tendono a dormire di più, cercando il calore e riducendo l'attività fisica.

È anche importante ricordare che il sonno del gatto è spesso leggero. I gatti alternano fasi di sonno profondo a momenti di dormiveglia, nei quali sono comunque attenti a eventuali suoni o movimenti. Basta un piccolo rumore perché si sveglino, magari aprendo solo un occhio e muovendo leggermente le orecchie, pronti a tornare a dormire se non percepiscono nulla di minaccioso.

Per questo motivo, se un gatto dorme a lungo ma si mostra reattivo quando si sveglia, si alza per mangiare, giocare o farsi coccolare, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Al contrario, se il sonno diventa eccessivamente profondo e il gatto sembra apatico o disinteressato a tutto ciò che lo circonda, potrebbe essere il caso di approfondire con l'aiuto del veterinario.

Se il gatto dorme sempre vuol dire che sta male? Quando preoccuparsi

Anche se è normale che un gatto trascorra gran parte della giornata dormendo, ci sono situazioni in cui questo comportamento può nascondere un malessere. Ad esempio, se un gatto che prima era attivo e curioso inizia a dormire molto di più del solito e non mostra interesse per ciò che lo circonda, questo potrebbe essere un segnale da non sottovalutare. Allo stesso modo, se il gatto dorme tanto ma si sveglia sempre stanco o sembra avere difficoltà a muoversi, si potrebbe trattare di un problema fisico.

Un altro segnale da osservare è l'appetito. L’inappetenza infatti può essere sintomo di molte patologie, da un semplice mal di stomaco a problemi più seri come insufficienza renale, infezioni o malattie croniche.

Anche il rifiuto del gioco è un elemento importante da considerare: se il gatto non mostra alcun interesse nemmeno per i suoi giochi preferiti o per le interazioni potrebbe non stare bene o soffrire di uno stato depressivo o sta provando dolore.

Un cambiamento nel comportamento del gatto si verifica in seguito a un evento particolare, come un trasloco, l’arrivo di un nuovo animale o una malattia, il suo bisogno di dormire potrebbe essere collegato allo stress. Lo stress nei gatti non si manifesta sempre in modo evidente, ma può influire molto sul loro comportamento, inclusa la quantità di tempo che passano dormendo.