È morta Karen Pryor, la biologa americana che ha perfezionato il clicker training degli animali

Foto via karenpryoracademy.com



Karen Pryor, biologa americana e pioniera nello studio della psicologia animale e del clicker training, è morta lo scorso 4 gennaio all'età di 92 anni. Nata a New York il 14 maggio 1932, Pryor ha dedicato la sua intera vita allo studio del comportamento animale e alla cinofilia, dedicando buona parte della sua carriera a perfezionare e a diffondere l'utilizzo del clicker nell'educazione cinofila e non solo.

Dopo aver conseguito la laurea in biologia alla Cornell University, Pryor iniziò la sua carriera come addestratrice di delfini al Sea Life Park nelle Hawaii. Qui, negli anni 60, sviluppò le basi del clicker training, un metodo fondato sul condizionamento operante che utilizza un piccolo dispositivo sonoro che se premuto emette un clic che rinforza i comportamenti desiderati. La sua intuizione trasformò radicalmente le tecniche di addestramento, rendendole più rispettose ed efficaci.

Foto via karenpryoracademy.com



Il suo libro "Don’t Shoot the Dog: The New Art of Teaching and Training" è diventato un testo fondamentale, ispirando generazioni di addestratori, educatori e appassionati di comportamento animale. Nel 1994, fondò anche la Karen Pryor Clicker Training (KPCT), un'organizzazione dedicata alla diffusione dei principi del rinforzo positivo. Attraverso il suo lavoro e i suoi testi, ha così contribuito a formare migliaia di addestratori ed educatori in tutto il mondo, promuovendo un approccio basato sull'empatia e il rispetto.

Il clicker è ancora oggi uno degli strumenti più utilizzati nell’educazione cinofila e nell’addestramento animale



Grazie a lei, il clicker training è diventato sinonimo di addestramento positivo e oggi il clicker è uno strumento comune e largamente utilizzato per l'addestramento e l'educazione degli animali domestici e non solo. Nel 2019, vinse insieme a Theresa McKeon anche il premio IgNobel per la formazione medica, dopo aver dimostrato in uno studio che il clicker può essere efficace anche per allenare e "rinforzare" i chirurghi a eseguire interventi di chirurgia ortopedica.

Pryor ha cambiato il mondo dell'addestramento animale, trasformandolo l'imposizione e la coercizione in un percorso più graduale fatto di gentilezza, positività e piccoli passi. Nelal sua lunga carriera è stata in più occasioni consulente sul comportamento umano e animale per varie organizzazioni e istituti governativi americani, in particolare per i mammiferi marini. Tra i suoi libri tradotti anche in italiano, troviamo "L'arte di addestrare il cane (ma anche il marito, i figli, la suocera e, volendo, i vicini di casa)" e "Addestramento con il clicker".