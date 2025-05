Dopo l’abbandono rischia di morire con la testa incastrata in uno pneumatico: oggi ha una nuova casa

Dopo l'abbandono ha rischiato di morire con la testa incastrata in uno pneumatico: è questo che sarebbe successo al cane Pickle se un volontario non lo avesse salvato. Oggi Pickle ha una nuova vita e una nuova occasione per essere felice, senza più la paura dell'abbandono e dei pericoli della strada.

La storia di Pickle, il cagnolino con la testa incastrata in uno pneumatico

Questa storia inizia qualche anno fa in Texas, quando i volontari del Three Little Pitties Rescue (TLP) hanno ricevuto la segnalazione di un cane con un grande cerchione di metallo incastrato al collo. La persona al telefono ha sottolineato più volte la sua agitazione che aumentava di minuto in minuto e che lo avrebbe portato a ferirsi gravemente.

Quando la squadra di soccorso dei volontari è giunta sul posto è quasi scoppiata in lacrime alla vista del povero cucciolo in una situazione così disperata, come ricorda a The Dodo Kelly Russel: "Era davvero in difficoltà. Era spaventato. Pensano che stesse inseguendo uno scoiattolo o qualcosa del genere e che la testa gli sia rimasta incastrata in quel modo".

La pura era tale da non lasciarsi toccare da nessuno, e per portarlo via è stato necessario coprirgli la testa con un asciugamano, affinché non vedesse cosa stava succedendo. Poco dopo sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che dopo molti sforzi sono riusciti a liberare il cagnolino. Un'ora di tentativi che lo hanno lasciato completamente distrutto.

Il giorno dopo, però, per lui è stato l'inizio di una nuova vita.

La nuova vita di Pickle: "Ora ha una famiglia che lo ama"

Dopo essere stato liberato dallo pneumatico il cagnolino ha ricevuto un nome e anche molto amore. Pickle significa "cetriolino", e in lingua inglese è un termine usato per i cetrioli in salamoia, ma può significare anche "guaio" o "impiccio".

Il cambiamento di Pickle poco dopo la rimozione della gomma fu subito evidente: e dopo pochi giorni sotto osservazione ha seguito la volontaria Kelly nella sua nuova casa affidataria, in attesa di quella definitiva. Qui per lui è iniziata la vera felicità. "Qualche giorno dopo, ha iniziato ad aprirsi – ha detto Russel – Lo vedevo illuminarsi in presenza degli altri cani che avevo in affido. Lo accettavano e basta. Era come se fosse tornato cucciolo".

Era impossibile non notare tutta quella esplosione di amore e gioia di vivere: dopo poco Pickle è stato adottato definitivamente e da quel momento la sua disavventura è diventata un ricordo lontano. Anche se ai volontari del Three Little Pitties Rescue resta ancora lo pneumatico firmato da tutti dopo la rimozione, per non dimenticare mai.