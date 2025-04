Cos’è la giardiasi: cause, sintomi e cura dell’infezione intestinale che colpisce cani e gatti

La giardiasi è un infezione intestinale causata dal parassita Giardia intestinalis. Ne soffrono sia i gatti che i cani ed è una zoonosi: si trasmette anche all'uomo. I sintomi più frequenti sono diarrea, vomito e febbre e se non viene trattata opportunamente può essere fatale. La trasmissione avviene per via oro fecale e la malattia può essere sia sintomatica che asintomatica.

La giardiasi è un infezione intestinale causata dal parassita Giardia intestinalis o Giardia lamblia. Ne possono soffrire sia i gatti che i cani ed è una zoonosi, ovvero una malattia che si trasmette anche all'uomo. I sintomi più frequenti sono diarrea, vomito e febbre e se non viene trattata opportunamente può essere fatale. La trasmissione avviene per via oro fecale e si tratta di un’infezione che può essere sia sintomatica che asintomatica.

Le cause della giardiasi: come si contrae il virus

Il parassita è un protozoo che vive in ambienti acquosi mentre all'aria aperta ha una forma resistente detta "cistica" che quando viene ingerita arriva nell’intestino dell'animale o dell’essere umano assumendo una forma mobile ("trofozoite") che si replica attivamente. "Gli elementi che vengono espulsi con le feci nel mondo esterno si incistano ed il ciclo ricomincia – ha spiegato il professor Giuseppe Borzacchiello su Kodami – Ospiti naturali possono essere i cani, soprattutto cuccioli, gatti e l’uomo. La via di trasmissione è oro-fecale dunque si può trasmettere mangiando cibi o bevendo acqua contaminata oppure tramite contatto con oggetti contaminati. La giardiasi più frequentemente si manifesta in cani che vivono nei canili e luoghi affollati".

Non sempre la parassitosi dà una sintomatologia clinica evidente. Tuttavia, è più frequente riscontrarla negli animali giovani che possono manifestare diarrea a seguito della reazione infiammatoria dell’intestino.

Come capire se il cane o il gatto hanno la giardiasi: i sintomi più comuni

L'animale può anche non avere sintomi evidenti e nel caso si tratterà di una infestazione passegera. Nel caso di malattia evidente, invece, i principali sintomi sono:

Diarrea acquosa con feci poco formate.

Feci miste a muco.

Vomito.

Disidratazione.

Febbre.

La diagnosi si fa tramite esame delle feci e a volte sono necessari più campioni fecali raccolti in giorni diversi.

Quanto dura l'infezione da Giardia e quali sono le cure più comuni

Come indicato dal dottor Borzacchiello su Kodami, la terapia medica si basa sulla somministrazione di antiparassitari e metronidazolo. "Nel caso l’animale affetto da giardiasi abbia perso molti liquidi con vomito e diarrea il trattamento deve mirare alla reidratazione". È importante poi rimuovere subito le feci degli animali affetti da giardiasi per evitare l’infestione di altri soggetti nel caso in cui ce ne siano, ed ecco perché avvengono casi di cani che contraggono la malattia in canile o di gatti liberi nelle colonie feline. E' fondamentale anche procedere a una pulizia accurata dell’ambiente (disinfettare ciotole, giochi, lettiere, etc).

Le persone che vengono in contatto con l'animale infetto hanno il sistema immunitario compromesso quindi devono prestare particolarmente attenzione chi soffre di immuno depressione per qualche patologia preesistente. La trasmissione da essere umano a essere umano è possibile soprattutto negli asili o luoghi frequentati da bambini quando non viene rispettata l'igiene delle mani.

La malattia ha generalmente un’ottima prognosi, anche se nei cuccioli e negli animali che non vengono trattati opportunamente può essere fatale. Tutti gli animali guariti vanno comunque ritestati per valutare la presenza residua di forme parassitarie dopo circa due settimane e il mantello deve essere pulito per evitare la trasmissione ad animali sani.

Il trattamento nei cani e nei gatti di solito dura da 5 a 10 giorni, a seconda del farmaco usato, della risposta dell'animale e della gravità dell'infezione.