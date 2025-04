Cos’è e a cosa serve la gattaiola: come incoraggiare il micio ad usarla

La gattaiola è una porticina per gatti che permette loro di muoversi liberamente tra la casa e l'esterno. Favorisce l’autonomia del micio e asseconda il suo desiderio di esplorazione, ma a volte serve pazienza per abituarlo ad usarla.

La gattaiola è una porticina che permette la micio di uscire liberamente all’esterno. Foto da Wikimedia Commons



La gattaiola è una piccola porticina basculante installata su una porta, su una finestra o, in alcuni casi, direttamente su un muro. È pensata per essere facilmente accessibile ai gatti, permettendo ai mici di potersi spostare liberamente tra interno ed esterno senza bisogno dell'intervento umano. Utilissima per soddisfare una delle esigenze più profonde del gatto – l'esplorazione del territorio – la gattaiola può essere semplice o tecnologica: esistono infatti modelli basculanti tradizionali, versioni con chiusura manuale e persino gattaiole "smart", capaci di leggere il microchip del gatto e consentire l'accesso solo ai felini autorizzati.

Perché la gattaiola può essere utile per il micio?

Se potessimo chiedere a un gatto che cosa desidera di più, probabilmente risponderebbe senza esitazione: poter entrare e uscire quando e quanto vuole. E la gattaiola nasce proprio per dare al micio la possibilità di controllare i propri spostamenti, senza dipendere da noi. I gatti sono animali territoriali, curiosi e amanti dell'autonomia. Per loro, la possibilità di passare liberamente dall'interno all'esterno significa poter esplorare, pattugliare, marcare il territorio, o semplicemente cambiare ambiente per rispondere ai propri bisogni emotivi e fisici.

Questa libertà riduce anche lo stress, migliora il benessere generale e permette ai gatti di esprimere una parte fondamentale del loro comportamento naturale. Per i felini di casa che hanno accesso a un giardino sicuro, o per quelli che amano semplicemente crogiolarsi al sole in terrazza, la gattaiola è come una finestra sempre aperta sulla loro autonomia. E se da un lato è un grande beneficio per il gatto, dall'altro lo è anche per noi: non dobbiamo più aprire o chiudere porte e finestre su richiesta del micio.

Come insegnare al gatto l'uso della gattaiola

Anche se molti gatti imparano da soli come utilizzare la gattaiola, non sempre l'apprendimento è immediato, soprattutto per i gatti adulti o poco abituati a interagire con oggetti nuovi. In questi casi, la pazienza e la conoscenza del carattere del proprio micio diventano fondamentali. Un primo trucco può essere quello di iniziare lasciando la porticina sollevata, magari bloccandola con del nastro adesivo, così che il gatto possa passare liberamente. Questo gli permette di familiarizzare con il varco senza percepirlo come una barriera.

Una volta che il micio ha capito che può passare, si può ripristinare la bascula: molti gatti capiscono velocemente che basta una piccola spinta con la testa per superarla. Ma se si mostra ancora titubante, possiamo aiutarlo a trovare una motivazione forte per affrontare l'ostacolo. Per alcuni, basterà giocare con un filo o una piuma facendolo passare attraverso la gattaiola, stimolando il naturale istinto predatorio. Per altri, il cibo può essere una leva irresistibile: mettere una porzione extra del suo snack preferito dall'altro lato può incoraggiarlo ad attraversare.

Altri mici, invece, potrebbero preferire osservare in tranquillità, studiando la gattaiola senza pressioni. In questi casi è importante lasciar loro il tempo di esplorare e capire da soli che non c'è nulla da temere. Un altro aiuto, quando possibile, può venire dalla socialità: vedere un altro gatto usare la gattaiola può essere la spinta definitiva per imitarlo. Ogni micio ha il suo passo e il suo modo unico di affrontare le novità. Il nostro compito è semplicemente quello di accompagnarlo, con pazienza e fiducia, nel suo percorso di scoperta.