Cosa significa vedere un pipistrello?

Vedere un pipistrello in primavera è un segno molto positivo per la biodiversità e l'ambiente che ci circonda. In questo periodo, i chirotteri si risvegliano dal letargo, anche in città, dove possiamo aiutarli con bat box o recuperando individui in difficoltà: ecco come fare.

In primavera tornano anche i pipistrelli, un segnale positivo per l’ambiente e la biodiversità



I pipistrelli alimentano da sempre racconti, superstizioni e storie legate al buio e all'oscurità. Fin dalla notte dei tempi avvistare un pipistrello è stato infatti associato a diversi significati simbolici, spesso non proprio positivi per questi piccoli mammiferi: presagi, metamorfosi, perfino sventura. Tuttavia, se in questo periodo capita di avvistare un pipistrello in giardino o mentre svolazza al tramonto tra le strade della città, il motivo è ben più concreto e "biologico".

Con l'arrivo della primavera, infatti, anche i chirotteri si risvegliano dal letargo e abbandonano i loro rifugi invernali per andare alla ricerca di cibo. Questo risveglio non è solo un momento importante della vita di questi piccoli mammiferi volanti, ma è anche un segnale estremamente positivo per l'ambiente. La presenza dei pipistrelli indica un ecosistema vivo, ricco di biodiversità, ed è un segnale importante anche per le nostre città, sempre più bisognose di natura.

Cosa simboleggia il pipistrello? I significati spirituali più diffusi

I pipistrelli son oda sempre associati a presagi oscuri e al mondo dell’oltretomba, ma non ovunque. Foto da Wikimedia Commons



Nel corso della storia, il pipistrello hanno assunto numerosi significati simbolici, diversi a seconda delle culture e del periodo. In Europa, complice la sua vita notturna e il suo aspetto inconsueto, è stato spesso associato a presagi oscuri e al mondo dell'oltretomba. Non a caso, nei racconti popolari e nella letteratura gotica, il pipistrello compare sempre accanto a streghe e vampiri. Ma non ovunque i pipistrelli sono stati visti sempre in chiave "negativa".

In Cina, per esempio, sono considerati portatori di fortuna e felicità: il carattere cinese che indica il "pipistrello" suona infatti come quello per "fortuna". In molte culture native americane, invece, il pipistrello è simbolo di rinascita e trasformazione, anche grazie al suo ciclo vitale stagionale che richiama in un certo senso la morte (il periodo del letargo) e il ritorno alla vita (il risveglio primaverile).

Anche nei sogni il pipistrello viene spesso interpretato come un segnale di cambiamenti imminenti, di una fase di passaggio o della necessità di vedere oltre le apparenze. Insomma, dietro l’apparente aura di mistero e oscurità, i pipistrelli ci raccontano anche di cicli stagionali millenari, di rinnovamento e ritorno. Ma soprattutto, vederne uno anche in città, non deve essere considerato come un presagio negativo, ma come un importante segnale positivo per la natura che ci circonda.

Perché i pipistrelli si avvicinano alle case?

Una bat box installata in giardino o sul terrazzo, può aiutare i pipistrelli urbani a torvare un rifugio sicuro in città. Foto da Wikimedia Commons



Oggi, sempre più spesso, i pipistrelli condividono con noi anche gli spazi urbani. Molte specie si sono adattate benissimo a vivere in città, dove trovano condizioni molto favorevoli: cibo in abbondanza (sotto forma di falene, zanzare e tanti altri insetti), alberi nei parchi e lungo le strade in cui rifugiarsi e soprattutto strutture artificiali come tetti, sottotetti, intercapedini e cavità nei muri, ripari ideali per molte specie di chirotteri.

Vederli volare vicino alle abitazioni a partire dal tramonto, non è quindi motivo di preoccupazione, ma al contrario un buon segno. I pipistrelli, infatti, sono predatori formidabili di zanzare e altri insetti, che contribuiscono a mantenere così sotto controllo. La loro presenza significa che, anche tra palazzi, asfalto e cemento, resiste un pezzetto di biodiversità prezioso e sempre più raro. Più pipistrelli significa quindi meno zanzare e un ambiente più sano per tutti, anche per noi.

Cosa fare se si trova un pipistrello

Se si trova un pipistrello in difficoltà, bisogna metterlo in sicurezza e contattare gli esperti. Foto da Wikimedia Commons



Se un pipistrello entra accidentalmente in casa, il primo consiglio è mantenere la calma. Spegnete le luci, aprite porte e finestre: nella maggior parte dei casi, il pipistrello, attirato verso l'uscita, troverà da solo la via di fuga. Se invece trovate un pipistrello a terra, immobile o visibilmente in difficoltà – magari un piccolo caduto dal suo rifugio – il consiglio è di agire con delicatezza e attenzione. Indossate dei guanti, sistematelo in una scatola forata, con un panno morbido all'interno per tenerlo al caldo.

È sempre meglio evitare di toccarlo a mani nude, sia per la sicurezza dell'animale che per la vostra. Una volta messo al sicuro, contattate subito un CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) o associazioni specializzate nel recupero e soccorso dei pipistrelli, che sapranno prendersene cura. Sul sito dell'associazione Tutela Pipistrelli, ci sono tutte le indicazioni e i recapiti da contattare se si trova un chirottero a terra o in difficoltà.

Infine, se vogliamo aiutare questi preziosi alleati della notte a trovare un rifugio, potete installare una bat box: una casetta di legno appositamente progettata per ospitare colonie di pipistrelli. Si può montare su un albero o su un muro esterno, lontano da fonti di luce diretta. Ne esistono di tanti tipi in commercio, anche sui siti delle principali associazioni ambientaliste italiane. Installando una bat box aiuteremo questi piccoli mammiferi alati, sempre più in difficoltà in ambiente urbano, ad affrontare meglio le insidie della città.