Cosa significa davvero trovare una rana nel giardino: cosa le attira e come fare

Anche se in passato trovare una rana o un rospo in giardino veniva spesso accompagnato da credenze e significati simbolici, oggi sappiamo che in realtà significa che viviamo in un ambiente sano e ricco di biodiversità, che possiamo persino rendere ancora più accogliente per questi animali, sempre più rari e minacciati.

Non è così improbabile trovare rane – e soprattutto rospi – anche in giardino



Trovare una rana o un rospo in giardino non è un evento così eccezionale, soprattutto se abitiamo vicino a un ruscello, a uno stagno o a uno specchio d'acqua. I rospi e alcune specie di rane, lasciano infatti l'acqua dopo la riproduzione per vivere tra boschi, prati e, talvolta, in giardini e aree verdi. Per alcuni è una specie di segno da interpretare, per altri solo un curioso incontro. In realtà, le ragioni che spingono gli anfibi a visitare i nostri spazi verdi sono naturalmente molto più concrete e pratiche, ma non meno interessanti o importanti.

Rane, rospi, salamandre e tritoni non sono infatti lì per caso, ma la loro presenza è spesso legata a elementi o fattori molto precisi dell'ambiente che li circonda. Cibo, rifugi sicuri, corridoi migratori e un po' di umidità possono bastare a trasformare un giardino in un piccolo paradiso per gli anfibi, animali sempre più rari e minacciati. Vediamo quindi cosa sapere e soprattutto cosa fare se abbiamo la fortuna di incontrare rane o rospi nel nostro giardino.

Cosa simboleggia la rana: significati simbolici e spirituali

Nel corso della storia, le rane e più in generale gli anfibi hanno assunto significati simbolici diversi in molte culture in giro per il mondo. La loro capacità di "trasformarsi" grazie alla metamorfosi-da girino a rana adulta ha infatti da sempre colpito la nostra immaginazione, tanto da diventare un emblema di metamorfosi, rigenerazione e rinascita. Nelle culture asiatiche, per esempio, la rana è spesso vista come portatrice di fortuna e prosperità.

In Cina, una delle immagini più comuni è quella della "rana a tre zampe", simbolo di ricchezza e abbondanza nell'antica pratica del Feng Shui. Nella tradizione egizia, la dea Heket (o anche Heqet), spesso raffigurata con la testa di rana, era associata alla fertilità e al parto. Anche in molte credenze popolari europee, i rospi erano considerati in un certo senso animali magici, sospesi a metà tra la terra e l'acqua, capaci di proteggere la casa dagli spiriti maligni o, al contrario, di portare sfortuna, se maltrattati.

Oggi, al di là del folklore, il loro valore simbolico è tornato a intrecciarsi soprattuto con gli aspetti più naturali ed ecologici legati a questi animali. Rane, rospi e altri anfibi, sono infatti tra gli animali a maggior rischio estinzione, a causa di diversi fattori come l'inquinamento, i cambiamenti climatici e una particolare infezione fungina. La presenza di questi animali, quindi, viene vista sempre più spesso come un indicatore di buona salute ambientale, un segno che quel giardino o quell'area è ancora, almeno in parte, "viva" e ricca di biodiversità.

Perché le rane entrano nei nostri giardini: cosa le attrae

I rospi sono più facili da trovare in giardino, poiché si allontanano dall’acqua molto più delle rane



Molti rimangono sorpresi di trovare anfibi in giardino e lontani dall'acqua, poiché non sanno che i rospi e alcune specie di rane – come le rane rosse – in realtà vanno in fiumi, stagni o laghi solo per riprodursi. Il resto dell'anno lo passano relativamente lontani dall'acqua e se sono arrivati nel nostro giardino hanno evidentemente trovato qualcosa di utile. Gli anfibi rimangono comunque legati all'umidità, perciò i nostri spazi verdi sono evidentemente ambienti freschi, ombreggiati e ricchi di insetti.

I giardini che offrono rifugi tra le pietre, mucchi di foglie o tronchi accatastati, magari in un angolo non troppo frequentato, sono poi ambienti ideali per questi animali. Qui, rane e rospi possono trascorrere l'inverno, nascondersi durante il giorno, nutrirsi di insetti di notte e restare al riparo dai predatori. La presenza di un piccolo stagno o una fontana colma d'acqua, può bastare per diventare una piccola oasi per rane e rospi.

In particolare i rospi, più terrestri rispetto alla maggior parte delle rane, sono grandi "camminatori" e possono compiere lunghe migrazioni da e verso l'acqua, oppure stabilirsi per l'autunno e l'inverno nei giardini ricchi di insetti, millepiedi, limacce e lumache. Una dieta che, tra l'altro, torna molto utile anche a noi, visto che ci aiuta a tenere sotto controllo il numero di questi animali, spesso considerati "fastidiosi".

Cosa fare se si trova una rana in giardino

La cosa migliore che possiamo fare quando troviamo una rana o un rospo in giardino è… nulla. Lasciamoli semplicemente in pace. Non sono pericolosi e non danneggiano le piante. Osservarli da lontano, senza disturbarli o toccarli, è già un gesto di enorme rispetto. Ma se vogliamo davvero aiutare questi animali, possiamo fare anche qualcosa in più. Costruire un piccolo stagno artificiale, anche solo una bacinella ben incassata nel terreno con qualche pianta acquatica, può aiutare tantissimo questi e altri animali.

Lasciare zone del giardino un po' più "selvatiche", con erbe e fiori spontanei, legni marcescenti, pietre e angoli umidi, aiuta inoltre a creare rifugi sicuri e a favorisce la biodiversità. E, naturalmente, evitare pesticidi e insetticidi è fondamentale. Gli anfibi respirano anche attraverso la pelle e sono tra gli animali più sensibili all'inquinamento. In cambio, ci aiutano a tenere sotto controllo le popolazioni di insetti, lumache e altri invertebrati. Ma soprattutto, saranno la prova che il nostro giardino può essere un ecosistema vivo, pulsante e pieno di biodiversità.