Cosa significa trovare una cavaletta in casa?

I lunghi salti improvvisi, le zampette seghettate, l’aspetto alieno e le dimensioni a volte notevoli, possono comprensibilmente generare un po’ di disagio, ma dietro un cavalletta si nasconde un mondo incredibilmente affascinante



Molte persone sono letteralmente terrorizzate dalle cavallette. I lunghi salti improvvisi, le zampette seghettate, l'aspetto alieno e le dimensioni a volte notevoli, possono comprensibilmente generare un po' di disagio, ma dietro questi insetti si nasconde un mondo affascinante e incredibilmente complesso. Col termine "cavalletta" ci riferiamo in realtà a un enorme gruppo di insetti appartenenti all'ordine degli ortotteri, che include non solo le cavallette vere e proprie, ma anche locuste, grilli e tante altre specie.

A distinguerli dagli altri ordini di insetti sono soprattutto le lunghe zampe posteriori adattate al salto, le antenne – più corte nelle cavallette e lunghe nei grilli – e la capacità di produrre suoni sfregando le ali o le zampe, una forma di comunicazione che in estate diventa la colonna sonora dei prati e dei giardini. La maggior parte delle specie di ortotteri sono erbivore e svolgono un ruolo molto importante all'interno degli ecosistemi: non solo come consumatori di vegetazione, ma anche come cibo per uccelli, rettili e piccoli mammiferi.

Alcune specie, come la locusta egiziana (Anacridium aegyptium), possono anche migrare, affrontando viaggi lunghissimi, stremanti e che non ci aspetteremmo da un piccolo e fragile insetto. Altre, invece, possono a volte causare grossi danni alle coltivazioni e ai raccolti e non a caso hanno ispirato racconti e piaghe bibliche. Perciò, se troviamo una cavalletta in casa, forse vale la pena fermarsi un attimo e chiedersi: che storia ha portato questo insetto fin qui? Chi è davvero? E cosa ci racconta?

Cosa simboleggia la cavalletta?

Alcune specie di cavallette e locuste, in particolari periodi o fasi del loro ciclo, possono sciamare e muoversi in massa creando non pochi danni all’agricoltura



Fin dall'antichità, le cavallette – e più in generale gli ortotteri – sono state viste come simboli ambivalenti, a volte legati alla fortuna, altre a una vera e propria catastrofe. Questo dualismo dipende sia dalle specie in questione (non tutte hanno abitudini simili o possono causare danni ai raccolti), ma anche dalle condizioni ambientali in cui vivono, che in alcuni casi possono favorire esplosioni demografiche e sciamature di massa. In Asia, per esempio, la cavalletta è spesso associata alla prosperità e alla buona sorte.

In Cina era infatti considerata un simbolo di abbondanza e fertilità, tanto da essere allevata in piccole gabbiette per il suo canto, come a volte accade anche con i grilli. Anche in Giappone la cavalletta è un animale legato al raccolto e più in generale alla prosperità della natura e trovarne una in casa è visto solitamente come un segno positivo. Al contrario, nella tradizione occidentale e in particolare in quella influenzata dalla Bibbia, le locuste e le cavallette sono simbolo di distruzione.

Le piaghe d'Egitto descritte nell'Antico Testamento includono un'invasione di locuste che devastano le coltivazioni, e da allora questi insetti sono rimasti legati all'idea di carestia e castigo divino. Alcune specie, infatti, in particolari periodi dell'anno o in condizioni molto favorevoli, possono riprodursi e sciamare in massa, creando danni notevoli all'agricoltura. Insomma, la simbologia della cavalletta è complessa e sfaccettata, ma spesso – come accade con molti animali – riflette più i nostri timori e le nostre speranze che la realtà etologica dell'insetto.

Per quale motivo le cavallette entrano in casa? Cosa le attira

La maggior parte delle volte, cavallette e locuste entrano in casa per errore. Altre, invece, può capitare che siano individui in migrazione stremati dal lungo viaggio



A differenza di altri insetti, le cavallette non cercano deliberatamente la nostra "compagnia" né sono attratte da qualcosa di particolare all'interno delle nostre case. Nella stragrande maggioranza dei casi, entrano per errore. Molto spesso si tratta semplicemente di insetti che, saltando o volando, finiscono accidentalmente dentro casa attraverso una porta o una finestra aperta. Altre volte, tuttavia, potrebbero anche farlo cercando riparo da condizioni meteo avverse.

Piogge improvvise, ondate di freddo o vento forte possono essere un problema serio per un insetto, che magari cercando di rifugiarsi come può, può finire anche tra le mura domestiche. Nel caso di specie migratrici come la locusta egiziana, può anche capitare che, una volta arrivati in un'area urbana o suburbana, si posino su un balcone o su un davanzale e, stremati dal viaggio, si lascino semplicemente cadere all'interno di una finestra aperta. Trovarne una in casa è quindi più un incontro fortuito con un viaggiatore solitario, che una visita intenzionale.

Come allontanare le cavallette

Le zanzariere sono il metodo migliore per tenere lontane da casa le cavallette e altri insetti indesiderati



A differenza di altri insetti infestanti, le cavallette non colonizzano le case né si riproducono tra le mura domestiche. Anche per questo, non c'è motivo per preoccuparsi né di immaginari misure e disinfestazioni drastiche. Se trovarne una in casa ci mette a disagio, basta installare delle zanzariere, che impediscono l'ingresso non solo delle cavallette, ma anche di altri insetti, senza arrecare danno a nessuno. Non ci sono molti altri rimedi, dissuasori o repellenti in grado di allontanarle davvero.

Un altro metodo però, un po' meno immediato, ma ecologicamente decisamente più utile, è quello di rendere il nostro giardino il più ospitale possibile per i predatori naturali delle cavallette: uccelli insettivori, lucertole, pipistrelli, piccoli mammiferi, rospi. Per attirare questi animali, possiamo piantare più alberi, siepi e arbusti che offrano riparo e cibo a tante altre specie, oppure installare cassette nido per uccelli, costruire stagni per attirare altri piccoli animali e lasciare alcuni angoli del nostro giardino un po' più selvaggi.

Le cavallette sono innocue, proviamo a guardare anche solo per un attimo più da vicino



In ogni caso, ricordiamo che questi insetti sono completamente innocui per noi e per i nostri animali domestici. Se proprio non vogliamo tenerli in casa, possiamo tranquillamente raccoglierli delicatamente con un bicchiere e liberarli all'aperto. Magari, prima di farlo, possiamo anche prenderci un momento per guardarli un po' più da vicino e chiederci cos'è a farci davvero paura. Quasi sempre il confine tra paura o repulsione e rispetto o curiosità è infatti la conoscenza.

Allora provate anche solo una volta a fermarvi e a osservare. Potreste scoprire forme, colori e comportamenti che non possono che arricchire. Potreste persino dare un nome alla cavalletta o all'insetto che avete in giardino grazie a una guida, a un gruppo Facebook o una app per smartphone come iNaturalist. Facendolo, potrebbe aprirsi un mondo nuovo e sconfinato che, ne siamo certi, non solo accenderà la curiosità, ma favorirà anche una più serena e pacifica convivenza.