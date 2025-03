Gli insetti che fanno il nido in primavera (anche nelle nostre case)

In primavera, molti insetti si risvegliano e vanno alla ricerca di un posto in cui costruire il loro nido. Api solitarie, vespe e molti altri insetti a volte scelgono anche i nostri giardini e le nostre case. Alcuni sono insetti innocui e persino utili, altri possono rappresentare un rischio, conoscerli meglio permette di conviverci o, se necessario, intervenire in tutta sicurezza.

La primavera è la stagione del risveglio per quasi tutti gli animali, soprattutto quelli più piccoli. Dopo il freddo e il torpore invernale, la biodiversità si riaccende e gli insetti tornano a volare, cercare cibo e, soprattutto, a riprodursi. Per molte specie, infatti, questa è la stagione dedicata anche alla costruzione dei nidi che serviranno a passare il testimone alla generazione successiva. Alcuni lo fanno nei boschi, tra le radici degli alberi o nelle cavità del terreno. Altri, invece, trovano rifugio proprio accanto a noi, anche in città.

Nei giardini, sotto i tetti, nei garage, sul balcone, tra le tegole o perfino nei vasi delle nostre piante o nelle pareti, sono tanti gli insetti che nidificano anche nelle nostre case. Tra gli ospiti più comuni ci sono formiche, api solitarie, vespe, calabroni e vespe vasaie. Alcuni sono insetti innocui e persino utili, altri possono rappresentare un rischio per via delle loro punture. Vediamo quindi più da vicino chi sono, come costruiscono il loro nido e, se necessario, come gestire questa convivenza.

Le formiche

Le formiche sono tra gli insetti più comuni all’interno delle mura domestiche



Le formiche sono tra gli insetti più comuni e abbondanti nelle nostre case. In primavera, le colonie si risvegliano e le operaie iniziano a esplorare l'ambiente, mentre le regine alate cercano nuovi siti in cui fondare il proprio formicaio.Questi insetti possono annidarsi ovunque: nel terreno, sotto i sassi, nelle fessure dei muri e persino dentro le nostre case, in angoli nascosti o dietro i battiscopa o sotto le piastrelle.

Il loro nido è una vera e propria città sotterranea, con gallerie e camere dedicate alla regina, al cibo o alla cura delle uova e delle larve. Anche se le formiche non rappresentano un pericolo diretto per noi umani, possono comunque diventare un problema serio se invadono le dispense di cibo alla ricerca di qualcosa da mangiare. Un rimedio naturale per tenerle lontane è usare sostanze sgradite come cannella, chiodi di garofano o fondi di caffè vicino ai punti di accesso. Importante è però anche sigillare crepe e fessure per impedire loro di entrare.

Le api solitarie

Le api solitarie, come le osmie, nidificano in piccoli fori nel legno o delle pareti



A differenza delle api domestiche, le api solitarie non vivono in colonie e non producono miele, ma sono impollinatrici fondamentali per l'impollinazione dei fiori. Ne esistono tantissime specie diverse e tra le più comuni troviamo le osmie, i megachilidi e le api cardatrici. Ogni femmina costruisce il proprio nido in piccoli fori tondi nel legno, nei muri o nelle cannucce utilizzate per le piante rampicanti. Anche il foro lasciato da un chiodo in una parete o una persiana in legno è perfetto.

Qui deposita le femmine lasciano le loro uova insieme a una scorta di polline e nettare per le larve, per poi sigillare l'entrata con fango o materiale vegetale.Le api solitarie sono fortunatamente del tutto innocue e non pungono quasi mai. Anzi, averle nei dintorni è un ottimo segno per la biodiversità, anche perché molte sono in serio pericolo di estinzione. Possiamo persino aiutarle, installando in giardino on in terrazza bug-hotel per insetti, strutture in legno con piccoli fori dove le api solitarie possono nidificare in tutta sicurezza.

Le vespe

Le vespe costruiscono nidi di carta attaccati a superfici protette come grondaie e tettoie



Le vespe, come la vespa cartonaia (genere Polistes) o quella comune (Vespula germanica) sono insetti sociali che in primavera iniziano a costruire il loro nido, spesso in angoli riparati come tetti, soffitte, ripostigli o grondaie. Il nido è fatto di una sorta di carta che gli insetti producono masticando foglie e legno mescolato con la loro saliva. Ha una forma sferica, cresce con il numero di individui nella colonia ed è solitamente attaccato con un peduncolo a strutture riparate, come grondaie, pensiline e tettoie.

Le vespe, anche se solitamente rimangono tranquille se non disturbate, possono però diventare aggressive. La loro puntura è dolorosa e, in alcuni casi, può causare reazioni allergiche anche gravi a persone particolarmente sensibili, come anziani e bambini. Se il nido è piccolo e in una posizione isolata, si può provare a scoraggiarle con repellenti naturali come il caffè bruciato o oli essenziali di menta e citronella. Se invece è già molto grande e sviluppato, è necessario contattare i Vigili del Fuoco o esperti del settore per rimuoverlo.

I calabroni

I nidi dei calabroni possono essere problematici, ma solo Vigili del Fuoco e professionisti possono rimuoverli in sicurezza



I calabroni sono parenti stretti delle vespe, ma molto più grandi e rumorosi. Nonostante la loro fama, non sono particolarmente aggressivi, ma le loro punture sono molto più dolorose e pericolose. Le specie più comuni sono il calabrone europeo (Vespa crabro), la vespa orientale (Vespa orientalis), diffusa soprattutto nelle regioni meridionali e Vespa velutina, la specie invasiva arrivata dall'Asia. Il loro nido è simile a quello delle vespe, ma più grande e spesso nascosto in cavità, come interapedini, sottotetti, cassette per le lettere.

Il veleno di questi insetti, essendo più grandi delle vespe, è più potente e può causare reazioni molto gravi, soprattutto nei soggetti allergici e in caso di punture multiple. Non bisogna mai tentare di rimuoverlo da soli, può essere molto pericoloso. È indispensabile, in caso di nidi di calabroni in casa o in giardino, contattare i Vigili del Fuoco o un professionista specializzato nella rimozione in sicurezza.

Le vespe vasaie

Le vespe vasaio sono solitarie e costruiscono piccoli nidi fatti di fango



C'è poi un altro gruppo molto particolare di insetti che spesso viene a farci visita anche tra le mura domestiche: le vespe vasaie. Sono solitarie e molto diverse dalle loro parenti coloniali e devono il loro nome ai piccoli nidi a forma di vaso che costruiscono con il fango. Realizzano infatti piccoli contenitori di argilla su muri, travi, finestre e molte altre superfici artificiali. All'interno, depongono un uovo insieme a ragni o altri insetti paralizzati, che serviranno da cibo per la futura larva.

Sono fortunatamente molto pacifiche e difficilmente pungono, anche se disturbate, per cui conviverci non è troppo difficile a meno che non siano in luoghi problematici. Se necessario, basta rimuovere il nido con delicatezza quando è ancora all'inizio della fase di costruzione, oppure aspettare che venga abbandonato. Conoscere le loro abitudini dei questi insetti permette di conviverci con maggiore armonia, rispettando il loro ruolo all'interno degli ecosistemi e, se necessario, intervenire in tutta sicurezza.