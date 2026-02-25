Chi è l’anobio del pane, il piccolo insetto marrone che trovi in casa: cosa significa quando entra

L’anobio o tarlo del pane (Stegobium paniceum) è un piccolo insetto che infesta cibi secchi. Non è pericoloso, ma se è in casa significa che da qualche parte in dispensa c’è del cibo infestato da controllare.

Piccolo, marrone, lungo appena due o tre millimetri. Compare all'improvviso sul muro della cucina o vicino alla dispensa e cammina lentamente, quasi senza farsi notare. È l'anobio del pane, conosciuto anche come tarlo del pane: il suo nome scientifico è Stegobium paniceum ed è uno degli insetti più comuni che possiamo incontrare nelle nostre case.

Non punge, non morde e non rappresenta un pericolo per la salute. Tuttavia, la sua presenza in casa non è casuale. Quando lo vediamo aggirarsi sui muri, significa quasi sempre che da qualche parte, in dispensa, c'è del pane o altro cibo secco infestato.

Chi è l'anobio del pane e come riconoscerlo

Un anobio del pane adulto su un biscotto secco



L’anobio del pane è un piccolo coleottero, come le coccinelle, gli scarabei e altri insetti dotati di elitre dure che proteggono l’unico paio di ali sottostanti. Somiglia al tarlo del legno e il suo corpo è cilindrico e compatto, di colore marrone rossiccio, con la testa piegata verso il basso e quasi nascosta sotto il torace, come se fosse incappucciata. Si muove lentamente e non attira l'attenzione, quasi sempre, infatti, lo si nota solo quando ormai il numero degli insetti in casa è elevato.

Quello che vediamo camminare in casa è l'adulto, ma il vero problema sono le sue larve. Come tutti i coleotteri, anche Stegobium paniceum attraversa una metamorfosi completa: dall'uovo nasce una piccola larva biancastra, che vive e si nutre all'interno degli alimenti secchi. Dopo un periodo che può durare settimane o mesi, a seconda della temperatura e dell'umidità, la larva si trasforma poi in pupa e infine in adulto. Nelle case riscaldate, dove il clima è favorevole tutto l'anno, il ciclo può accelerare e ripetersi più volte.

Cosa attira l'anobio del pane in casa

Gli insetti entrano di solito in casa sotto forma di uova e larve (quelle bianche) all’interno del cibo che acquistiamo



È durante la fase larvale che l'insetto scava minuscole gallerie nel cibo, lasciando una sottile polverina e piccoli fori. Sono questi i segnali tipici del'’infestazione. Il nome legato al pane può però trarre in inganno, perché non si nutre solo di pane. È un insetto molto adattabile e può svilupparsi in farina, pasta, riso, cereali, biscotti, legumi secchi, spezie, tisane ed erbe essiccate. Anche il cibo per animali può diventare un ambiente ideale. Tutto ciò che è secco, ricco di amido o sostanze vegetali, può rappresentare per lui una risorsa.

Quando troviamo un adulto sui muri o sulla cucina, non significa che l'insetto sia entrato dall'esterno in quel momento. Quasi sempre era già in casa, sotto forma di uovo o larva, all'interno di un prodotto acquistato settimane prima, come accade per quasi tutti gli insetti che infestano il cibo. Le uova possono essere deposte nei magazzini o durante lo stoccaggio e un volta completato lo sviluppo, l'adulto esce dall'alimento e tende a dirigersi verso la luce: è solo allora che lo notiamo.

Come allontanare l'anobio del pane

Per risolvere il problema, di solito basta eliminare il cibo infestato e conservare meglio pane, biscotti e altri alimenti secchi



La presenza dell'anobio non è necessariamente indice di scarsa igiene, anzi. Più spesso si tratta di un problema localizzato a una confezione specifica o a un singolo alimento infestato. Tuttavia, se non si interviene, gli adulti possono riprodursi e l'infestazione può allargarsi ad altri prodotti conservati nella dispensa, soprattutto se tenuti aperti o in contenitori non ermetici. A differenza dei veri tarli del legno (Anobium punctatum) a cui somiglia molto, l'anobio del pane non danneggia mobili o travi: l'infestazione si "limita" alle derrate alimentari.

Per risolvere il problema occorre individuare l'alimento infestato e rimuoverlo. Di solito basta questo accorgimento, ma può essere utile controllare con attenzione tutta la dispensa, anche i prodotti apparentemente integri, perché i fori delle larve possono essere minuscoli. Dopo aver eliminato la fonte, è meglio anche pulire accuratamente i ripiani e conservare in futuro pasta, riso e farine in contenitori ben chiusi. Evitare di accumulare scorte e mantenere l'ambiente asciutto riduce ulteriormente il rischio di infestazione.