Cosa significa quando il cane si stiracchia appena torni a casa: ecco cosa vuole comunicarti

Stiracchiarsi quando torniamo a casa è per il cane un modo per salutarci. È un comportamento sociale con cui il cane si ricongiunge con un membro della famiglia o con un animale della sua cerchia di amicizie. A volte, però, può avere anche altri significati, come rilassare i muscoli o liberarsi della tensione accumulata durante la nostra assenza.

Quando rientriamo a casa capita spesso di osservare il cane stiracchiarsi mentre ci viene incontro scodinzolante. Questo modo di accoglierci, in generale, fa parte del pattern comportamentale dei cani e, in questo caso, viene utilizzato come un vero e proprio saluto di riconciliazione. È un comportamento sociale messo in atto quando Fido si ricongiunge con un membro della famiglia o con un animale (umano e non) che fa parte della sua cerchia di amicizie.

Stiracchiarsi per il cane però può avere anche altri significati. In generale, infatti, non si possono definire in maniera univoca alcuni comportamenti, bisogna sempre adattare l’interpretazione in base al contesto, al momento e al soggetto per provare a dare una precisa e corretta spiegazione.

Perché i cani si stiracchiano quando ci vedono

Prima di indagare sui motivi specifici, andiamo a fare chiarezza su cosa intendiamo con “stiracchiarsi”. Immaginiamo un contesto casalingo sereno in cui il cane è a proprio agio e rispettato dai suoi umani con cui ha instaurato un buon legame.

Al loro rientro, dopo averlo lasciato per qualche oretta da solo in casa, vengono accolti da atteggiamenti di gioia da parte del cane come lo scodinzolio e il “sorriso”. Insieme a questa modalità d’approccio, il cane distende le zampe posteriori “a pollo” mentre si trascina in avanti con quelle anteriori: i muscoli sono morbidi, l’espressione del volto è rilassata. Questo è il caso in cui senza molti dubbi lo stiracchiamento è utilizzato come saluto, un gesto di riconciliazione serena con i componenti del suo gruppo familiare.

Al di là del messaggio comunicativo, stiracchiarsi per un cane è poi, come per noi, un modo per stendere i muscoli e riattivare la circolazione dopo un periodo letargico. In questo caso lo vedrete scendere dal divano su cui stava riposando con l’espressione ancora tutta stropicciata, fare un bello sbadiglio (puramente di sonno) e stiracchiarsi, sgranchendosi così arti e zampe.

Se invece il vostro fedele compagno non è avvezzo a rimanere a casa da solo o non tollera del tutto questa situazione, lo stiracchiarsi unito ad esempio ad una scrollata può essere un modo per distendersi emozionalmente, per alleviare e liberarsi della tensione accumulata nel periodo di solitudine.

Lo stiracchiamento di solito, come abbiamo descritto, si attua allungando il treno posteriore. Ma in alcuni casi può anche avvenire prima con le zampe anteriori. Questo però è un caso che fa aprire ipotesi e interpretazioni diverse.

Come abbiamo scritto su Kodami, «non c'è alcun modo per comprendere il valore di un inchino senza prendere in considerazione anche le variabili ambientali e quelle che riguardano le relazioni tra il cane e i presenti».

Infatti finora abbiamo analizzato l’ipotesi che spiega il comportamento attuato dal cane in una condizione di normalità e serenità. Ci sono invece motivi che spingono l’animale a farlo quando si trova in una relazione insana, ambivalente, basata su una non fiducia e sull’incomprensione reciproca tra umano e cane. A questo va aggiunta anche l'ipotesi in cui in casa Fido non ha i giusti punti di riferimento (zona di riposo, regole coerenti, sicurezza).

Per riconoscere uno stiracchiarsi che ha queste basi, bisogna osservare dunque che ad accoglierci in casa ci sarà un cane ansioso, che non sa cosa aspettarsi e le cui emozioni impazzano, vanno in conflitto l’una con l’altra creando caos.

Se in questo scenario lo stiracchiamento parte dal treno anteriore, magari unito a segnali calmanti come leccarsi le labbra o emettere uno sbadiglio con tanto di vocalizzazione acuta, il messaggio che il nostro cane vuole mandarci non è di certo di gioia, ma è un tentativo di sdrammatizzare una situazione che gli crea conflitto interiore. È una vera e propria richiesta di stemperare una possibile tensione e di mantenere le distanze finché la situazione non sarà pacificata e chiara ai suoi occhi.

Cosa comunica il cane quando si stiracchia

Come abbiamo già precisato, in generale se un cane si stiracchia al vostro rientro è un comportamento sociale di riconciliazione con un soggetto caro. Ma abbiamo anche visto che non è possibile dare un’interpretazione univoca a questo comportamento.

Per tradurre correttamente il messaggio infatti bisogna sempre tener conto della personalità del cane che comprende il suo arousal (lo stato di eccitazione emotiva) nel qui ed ora, le emozioni e le motivazioni, nonché il suo bagaglio esperienziale e il contesto in cui viene manifestato il comportamento.

Un solo comportamento del resto, e vale non solo per lo stiracchiamento, può essere la manifestazione di diverse intenzioni. È bene quindi aguzzare la vista e tutti i sensi per cercare di entrare il più possibile in empatia con i nostri fedeli compagni che a loro volta fanno quotidianamente lo stesso per noi.