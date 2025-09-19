Cosa significa (davvero) quando il porcellino d’India ci lecca e perché non sono veri e propri baci

Chi vive con un porcellino d’India lo sa bene, ci sono momenti in cui, mentre siamo magari sul divano o ci si avvicina alla sua gabbietta, il nostro piccolo compagno si accosta alla mano, al braccio o persino al viso e inizia a leccare. È un gesto molto frequente che molti interpretano come una sorta di "bacio".
In realtà, dietro queste leccatine si nasconde un comportamento molto più complesso e sfumato, che affonda le sue radici nel grooming, ovvero nella cura reciproca che i porcellini d'India praticano tra di loro anche per rafforzare i legami sociali.
Non si tratta quindi di un bacio nel senso umano del termine, carico di significati romantici o simbolici, ma di un modo tutto loro di comunicare. È un comportamento che va letto come sempre alla luce dell'etologia della specie, perché racchiude motivazioni diverse che possono cambiare a seconda del contesto e dell'individuo.
Perché il porcellino d'India ci lecca
Leccare per i porcellini, ma in realtà per molti altri mammiferi sociali come per esempio il cane, affonda le sue radici nel grooming. Leccare il pelo del proprio cucciolo o di un compagno non serve però solo a tenere pulita la pelliccia, ma anche a comunicare affiliazione, legami e, in alcuni casi, una richiesta.
Affetto e legame
Uno dei motivi più frequenti per cui i porcellini ci leccano è senza dubbio l’affetto. Quando ci lecca, infatti, può volerci includere nel suo gruppo sociale, proprio come farebbe con un compagno della sua stessa specie. È un segno di fiducia e di legame, che spesso arriva solo dopo che l'animale ha imparato a riconoscerci e ad avere fiducia in noi.
Richiesta di attenzioni
A volte, però, le leccatine sono anche un modo per attirare l’attenzione. Il nostro piccolo roditore, che impara presto a collegare la nostra presenza a coccole, gioco o cibo, può usarle per dirci che desidera interagire. Non è raro che questo comportamento compaia quando ci avviciniamo alla gabbia o quando stiamo ignorando il suo tentativo di comunicare.
Grooming sociale e cura reciproca
Il richiamo al grooming resta però centrale. Nei gruppi sociali di porcellini, leccarsi a vicenda serve infatti non solo a mantenere pulita la pelliccia e la pelle, ma anche a rafforzare il senso di appartenenza. Quando un porcellino trasferisce questo comportamento verso il proprio umano, sta replicando un rituale sociale profondamente radicato nell'etologia della specie.
Curiosità e gusto
Esiste poi un motivo decisamente più pratico. La pelle umana ha un sapore e un odore che i porcellini potrebbero trovare interessanti. Il sudore contiene sale, e sulle nostre mani possono rimanere residui di cibo oppure odori che incuriosiscono. In questi casi, il leccare è più un'esplorazione sensoriale che una dimostrazione di affetto.
Disagio e difficoltà
Infine, non bisogna dimenticare che le leccatine possono essere legate in alcuni rari casi anche a una situazione di stress o disagio. Se sono accompagnate da altri segnali come agitazione, paura, problemi di salute e altri comportamenti anomali, potrebbero essere una richiesta indiretta di aiuto, un modo per autocalmarsi e scaricare lo stress accumulato.
Altri segnali che il porcellino d'India è affezionato a noi
Leccare è però solo uno dei tanti segnali o comportamenti con cui un porcellino d’India manifesta fiducia, affetto e confidenza. Ci sono comportamenti altrettanto espliciti che, se osservati con attenzione, raccontano molto del rapporto che sta costruendo con noi. Un esempio evidente è quando l’animale si avvicina spontaneamente, senza esitazione o paura, per cercare la nostra presenza.
Anche la capacità di riuscire a rilassarsi accanto a noi, accovacciarsi o addirittura addormentarsi senza mostrare all’erta, è una dimostrazione chiara di benessere e serenità. Naturalmente, ci sono poi le vocalizzazioni, uno dei canali di comunicazione più utilizzati da questi piccoli roditori da compagnia.
I porcellini d’India emettono infatti una gran varietà di suoni e alcuni, come il borbottio sommesso e prolungato, sono associati a uno stato di calma e relax. Allo stesso modo, le piccole manifestazioni di gioia, come i salti improvvisi noti anche come comportamento di popcorning, indicano che si sentono a proprio agio e che sono in un certo senso felici.
Infine, anche la scelta di mangiare in nostra presenza, senza nascondersi o fuggire, è un segnale importante di fiducia. In natura questi piccoli animali sarebbero sempre vigili e pronti a scappare in caso di pericolo, come tutte le prede. Condividere un momento così vulnerabile con noi significa quindi riconoscerci come parte sicura dell'ambiente.