Se i tuoi gatti si puliscono a vicenda non è (solo) igiene cosa significa e perché fanno “allogrooming”

Quando i gatti si leccano a vicenda non lo fanno solo per pulizia: l’allogrooming rafforza i legami e riduce lo stress.

I gatti passano molto tempo a pulirsi e leccarsi sia autonomamente che fra simili. Quest'ultimo comportamento è chiamato allogrooming e si manifesta soprattutto nei momenti di calma, spesso dopo i pasti o prima del riposo. I movimenti sono lenti e ripetitivi, con piccole leccate concentrate su aree difficili da raggiungere da soli, come testa, orecchie e parte superiore del collo. Esattamente come per il grooming, anche in questo caso non si tratta solo di una forma di pulizia reciproca, ma di un vero e proprio rituale sociale.

3 motivi per cui i gatti si leccano pulendosi il pelo a vicenda

L'allogrooming non ha a che fare solo con l'igiene. I gatti si puliscono il pelo a vicenda in risposta a precise esigenze sociali e comunicative. Vediamo le principali.

Rafforzare il legame sociale

Quando due gatti si leccano a vicenda stanno consolidando la loro relazione. Questo comportamento è più frequente tra individui che convivono serenamente e che hanno sviluppato un rapporto di fiducia. Attraverso il contatto fisico e la condivisione degli odori, i gatti creano una sorta di “firma” comune del gruppo, che contribuisce a ridurre le tensioni e a riconoscersi come parte della stessa unità sociale. È lo stesso principio che spiega perché, dopo una visita dal veterinario o un periodo di separazione, l’allogrooming possa aumentare: serve a ristabilire familiarità.

Comunicare ruoli e gerarchie

Non sempre l’allogrooming è perfettamente reciproco. Spesso è uno dei due gatti a leccare più frequentemente l’altro, soprattutto sulla testa. Questo può indicare una relazione asimmetrica, in cui uno degli individui ha un ruolo più dominante o, al contrario, cerca di mantenere la pace mostrando un atteggiamento conciliante. Non si tratta di una gerarchia vera e propria ma di un equilibrio dinamico che aiuta a prevenire conflitti.

Ridurre lo stress e favorire il benessere

Le leccate hanno un effetto calmante. Il ritmo ripetitivo e il contatto fisico stimolano il rilascio di endorfine, contribuendo a ridurre l’ansia. Per questo l’allogrooming è più comune in ambienti domestici stabili, dove i gatti si sentono al sicuro con il loro umano di riferimento. In situazioni di lieve tensione, come l’arrivo di un nuovo animale in casa, può diventare uno strumento per ristabilire un clima più sereno.

L'allogrooming nel regno animale: quali specie lo fanno e quali sono i vantaggi

L'allogrooming e il grooming sono comportamenti molto diffusi nel regno animale, e non appartengono solo ai gatti. Nei primati, ad esempio, il grooming ha una funzione fondamentale nel mantenere i legami del gruppo e nel risolvere i conflitti. Anche cavalli, lupi e alcuni uccelli praticano forme di pulizia reciproca, spesso concentrate su zone difficili da raggiungere autonomamente. I vantaggi sono simili: rafforzare le relazioni e ridurre lo stress.