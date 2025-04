Chiuse in una borsa e abbandonate in un parco pubblico. La storia di Alice ed Ellen, cucciole di sei mesi che cercano famiglia

Stava passeggiando in un giardino di via Vecellio, nel quartiere San Donato a Monza, quando ha sentito dei guaiti provenire da un borsone abbandonato. L'uomo si è avvicinato, ha aperto la cerniera e si è trovato di fronte due cucciole che erano stati abbandonate così, come della spazzatura di cui sbarazzarsi.

E' accaduto domenica scorsa e la storia di Alice ed Ellen è stata seguita sin dal principio dalla sezione locale dell'Enpa che ha guidato il cittadino in tutte le fasi, invitandolo a chiamare le Forze dell'ordine che hanno attivato a loro volta il servizio ATS di zooprofilassi. La pattuglia della Polizia Locale ha poi deciso di portare con sé le cagnette e nel pomeriggio le hanno accompagnate al parco-rifugio monzese in Via San Damiano dove sono state visitate. Alice ed Ellen sono in buona salute, hanno sei mesi e, ovviamente, non erano dotate di microchip.

Le piccole hanno le zampe corte ed è il motivo per cui sono state chiamate ironicamente come le famose gemelle Kessler. Dovranno ora passare i dieci giorni di prassi di sosta al canile sanitario – dove verranno microchippate e vaccinate – per poter poi essere messe in adozione. Secondo i volontari dell'Enpa hanno un carattere allegro e socievole, hanno superato lo spavento dovuto alla situazione in cui si sono ritrovate e, chiaramente, "meritano di vivere nel calore di una famiglia".

Per informazioni: info@enpamonza.it