Chi sono davvero le tipule, le “zanzare giganti” che entrano in casa

Le tipule sono anche conosciute come "zanzaroni", ma in realtà hanno poco in comune con loro. Questi insetti appartengono alla famiglia dei tipulidi, non mordono, non pungono e sono completamente innocui sia per noi che per i nostri animali domestici. Entrano in casa confuse dalle luci o per ripararsi dalla pioggia e il modo migliore per gestirle è accompagnarle gentilmente verso l'uscita.

Le tipule sembrano zanzare giganti, ma in realtà sono insetti completamente innocui sia per noi che per i nostri animali



C'è chi li chiama "zanzaroni", o "zanzare giganti", e ogni primavera scatenano scene di panico miste a repulsione, spesso seguite purtroppo da una ciabatta. Ma le tipule – questo è il loro vero nome – non sono zanzare e a parte la somiglianza e l'appartenenza allo stesso ordine, quello dei ditteri, non hanno nulla in comune con loro: non pungono, non succhiano sangue e sono completamente innocue sia per noi che per i nostri animali domestici. I tipulidi, una famiglia che comprende oltre 4.200 specie diverse nel mondo, di cui circa 170 si trovano in Italia, sono facilmente riconoscibili: corpo sottile e allungato, ali trasparenti e zampe lunghissime che le fanno sembrare zanzare fuori scala.

Alcune specie sono anche vivacemente colorate con tonalità gialle o rossastre, e possono raggiungere dimensioni davvero notevoli. Ma nonostante l'aspetto, sono del tutto innocue. Non mordono, non pungono, non trasmettono malattie. Le loro bocche sono progettate per succhiare la linfa di alcune piante e anche in questo caso si tratta di un comportamento circoscritto solo ad alcune specie, che in ogni caso non danneggiano i nostri spazi verdi. Molte tipule adulte, in realtà, nemmeno si nutrono: vivono giusto il tempo necessario per riprodursi e poi muoiono. Ma allora perché entrano nelle nostre case?

Cosa attira le tipule nelle nostre case?

Le tipule non pungono, non mordono e spesso nemmeno si nutrono



Molto probabilmente, il motivo principale che le spinge a entrare in casa è la luce. Come tanti altri insetti, anche le tipule si orientano anche attraverso le fonti luminose, per cui le luci artificiali possono confonderle, alterare i loro sistemi di navigazione e attirarle in casa. In natura userebbero la luce della luna per orientarsi, ma in un ambiente antropizzato le lampadine, i lampioni e i neon complicano di parecchio le loro vite. Basta una finestra aperta e una lampada accesa per ritrovarsi così con una grossa tipula che svolazza goffamente in salotto.

Un altro motivo che potrebbe spingerle dentro casa è probabilmente la ricerca di un rifugio temporaneo. In primavera e in estate, magari durante un temporale o in caso di vento forte, una casa può offrire un riparo sicuro e asciutto per tanti insetti grandi e piccoli. Non vengono quindi da noi per cercare da mangiare, né per deporre uova o infastidire qualcuno. Quasi sempre, entrano per caso, seguendo una fonte luminosa o spinte dal vento. Non significa naturalmente che dobbiamo accoglierle a braccia aperte, ma nemmeno sterminarle senza alcun motivo.

Come allontanare le tipule?

La buona notizia è che non serve usare metodi drastici o cruenti per tenerle lontane dalle mura domestiche. Spegnere le luci esterne quando non sono necessarie è già un primo passo utile, così come utilizzare le sempre efficaci zanzariere, probabilmente il metodo migliore e più economico di tutti per tenere lontane tipule, zanzare, mosconi e qualsiasi altro fastidioso insetto volante. Naturalmente, se dovessimo trovare una tipula dentro casa, niente panico e niente ciabatte.

Il modo migliore per gestirla è accompagnarla gentilmente verso l'uscita. E se proprio non vogliamo spingerla delicatamente con le mani, basta un bicchiere o un contenitore e un foglio di carta, per catturarla senza farle del male e poi liberarla fuori dal balcone o dalla finestra. Non è assolutamente necessario ucciderla: oltre a non essere in alcun modo pericolosa, la tipula è un insetto molto utile per il benessere degli ecosistemi e della biodiversità, inclusi quelli del nostro giardino o delle nostre città.

Le tipule pungono gli esseri umani?

Come altri insetti, sono una fonte di cibo importante per uccelli e tanti altri animali insettivori



Come già anticipato in precedenza, le tipule non pungono e non potrebbero nemmeno volendo. Non possiedono un apparato boccale in grado di pungere o mordere. A differenza delle zanzare femmine, che si nutrono di sangue per ottenere le proteine necessarie allo sviluppo delle loro uova, le tipule si nutrono esclusivamente di sostanze vegetali, quando si nutrono. Alcune specie da adulte nemmeno mangiano: vivono pochi giorni e si dedicano unicamente alla riproduzione prima di morire e lasciare il testimone alla generazione successiva.

Le larve, che spesso vivono nel terreno, svolgono invece un ruolo fondamentale per gli ecosistemi. Si nutrono di materia organica in decomposizione, contribuendo così al riciclo dei nutrienti e alla fertilità del suolo. In più, sia le larve che gli adulti rappresentano una fonte di cibo importante per molti animali insettivori, come uccelli, pipistrelli, anfibi e tanti altri. Accompagnare una tipula fuori dalla finestra è perciò un gesto semplice e che fa "bene" non solo all'insetto, ma anche al nostro modo di stare al mondo insieme a tutti gli altri animali.