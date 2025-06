Cane senza guinzaglio in spiaggia, scatta la rissa tra i bagnanti a Riccione: quali sono le regole per gli animali al mare

In primavera le spiagge sono poco affollate, è il momento perfetto per dare qualche pra di svago al proprio cane, se la legge lo consente



Una rissa tra i bagnanti è scattata a Riccione al termine di una discussione sui cani (non) tenuti al guinzaglio sul bagnasciuga. Tutto è avvenuto la sera di sabato 31 maggio al bagno 57 quando un cane libero si è avvicinato a una coppia e ai loro due cani. È nato un acceso diverbio tra i bagnanti che per essere sedato ha richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Rissa a Riccione per un cane senza guinzaglio

Sabato 31 maggio verso le ore 19.30 il cane libero di un 53enne si è avvicinato ai cani di una coppia dello stabilimento 57. I due hanno cercato di allontanare il terzo cane sconosciuto e quando è sopraggiunto il loro umano è scattata una lite che ben presto si sarebbe trasformata in una vera e propria rissa sul bagnasciuga.

I due uomini sarebbero venuti alle mani, e a un certo punto come riporta Il Resto del Carlino, il 53enne avrebbe cercato di spingere la testa della donna sott'acqua. Da lì si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri della compagnia di Riccione che hanno identificato tutte le persone coinvolte. Al momento non si registrano conseguenze più gravi di qualche livido, tuttavia ora spetterà alla coppia decidere se procedere con una denuncia.

Quanto avvenuto non è così raro se si pensa che le liti tra vicini che riguardano i cani sono all'ordine del giorno, e ancora più frequenti sono quelle tra vicini di ombrellone a causa degli spazi ristretti e delle diverse modalità di gestione che intercorrono tra una famiglia e l'altra. A queste problematiche si aggiunge poi una normativa non uniforme sul territorio per ciò che concerne la conduzione dei cani in spiaggia: le regole infatti possono cambiare sensibilmente da Comune a Comune e anche tra un lido e l'altro.

Cani e guinzaglio in spiaggia: le regole da seguire

In Italia, l'accesso dei cani alle spiagge non è regolato da una norma nazionale unica. Per quanto riguarda le spiagge libere le regole vengono decise dai singoli Comuni o dalle regioni Regioni, le quali possono imporre divieti e restrizioni. Di recente, ad esempio, il Comune di Ostia ha scelto di imporre museruola obbligatoria per andare in acqua e bagno solo in orari specifici.

I lidi, invece, in quanto esercizi privati aperti al pubblico possono imporre le regole che preferiscono, anche interdire totalmente l'ingresso ai cani. Più delicato è invece il passaggio sulla battigia che deve essere sempre garantito, tanto che anche i lidi privati non possono vietare alle persone l'attraversamento, neanche se hanno cani.

Gli enti locali, i Comuni in primis, possono decidere di imporre regole anche tra uno stabilimento e l'altro, ad esempio, il Comune di Riccione con l'ordinanza balneare 2025 pubblicata ad aprile ha stabilito che l'accesso e il bagno in mare con il proprio cane è consentito solo in alcuni tratti tra uno stabilimento e l'altro, e ad orari specifici: dalle 6 alle 7.30 del mattino e poi dalle 19 fino al tramonto. In ogni caso però il cane deve sempre essere condotto al guinzaglio, come previsto dalla legge in tutte le aree pubbliche.