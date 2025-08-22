Cagnolina senza zampa a causa del cancro ritrova la voglia di giocare grazie alla sua migliore amica: il video

Asia, Labrador di 6 anni, dopo l’amputazione di una zampa a causa del cancro aveva perso la gioia e la voglia di vivere. Dopo 5 mesi, grazie al sostegno della sua migliore amica Kiki, ha ritrovato la forza di giocare di nuovo. Un video visto da 3 milioni di persone mostra il giorno in cui Kiki è riuscita a fare breccia nel cuore della sua amica.

Asia e la sua migliore amica Kiki



A causa del cancro la cagnolina Asia aveva perso una zampa e anche la voglia di vivere e giocare. Dopo l'amputazione, il dolore, e le difficoltà di deambulazione sembrava che niente potesse smuoverla dalla sua apatia, neanche l'affetto della famiglia che l'aveva amata e accudita durante tutto il percorso di cura. Questo fino a quando, dopo ben 5 mesi dall'operazione, la cagnolina Kiki non è riuscita a fare breccia nel cuore di Asia. Da qual momento tutto è cambiato.

"Kiki è la migliore amica di Asia, ha capito che era sconvolta, e le è rimasta accanto per incoraggiarla", ha spiegato l'umana delle due Labrador in un video emozionante che ha raggiunto i cuori di più di 3 milioni di utenti.

@asia.the.choccy Replying to @🌸 I can't even put the emotions into words, what this makes me feel. Watch it and you'll understand. Dogs really are something magical, and we don't deserve them. Asia is a 6 year old chocolate labrador- she lost her leg due to cancer- a histocytic sarcoma. Kiki her best friend could see her struggling, so something special happened when she decided to cheer Asia on! My 3 legged dog #Tripawd #ThreeLeggedDog #DogCancer #chocolatelabrador #labrador ♬ The Grand Finale – Danny Elfman

La storia di Asia: l'apatia dopo aver perso una zampa

Asia è una Labrador Retriever color cioccolato di 6 anni e come racconta Newsweek, all'inizio di quest'anno ha perso una zampa a causa del cancro. La sua famiglia ha notato uno strano nodulo all'altezza della zampa e l'ha subito portata dal veterinario. Fortunatamente il cancro non si era ancora diffuso al resto del corpo e per questo i medici amputando l'arto sono riusciti a salvare Asia.

Il prezzo che però la piccola ha dovuto pagare è stato molto alto: per i primi cinque mesi dopo l'intervento è rimasta a apatica, non sapeva più come fare le semplici azioni quotidiane che prima le venivano così facili. Anche una normale corsa in giardino era diversa rispetto a prima. Anche se spesso non ne siamo consapevoli, anche i cani possono essere depressi, in modo analogo a quanto accade anche a noi.

La famiglia si è stretta subito attorno a lei per darle forza e supportarla ma a cambiare tutto è stata Kiki, la migliore amica di Asia. Il 15 agosto finalmente è riuscita a fare breccia nell'isolamento in cui era sprofondata la cagnolina tripode.

L'amicizia che ha salvato Asia: "I cani sono magici, non li meritiamo"

Il 15 agosto scorso la famiglia ha come sempre lanciato la pallina sul prato, e come sempre da dopo l'intervento, a giocare avrebbe dovuto essere solo Kiki. Ma così non è stato. Kiki non si è mossa e solo dopo aver guardato Asia, quest'ultima ha deciso di partecipare al gioco. Erano 5 mesi che non accadeva.

"Non riesco nemmeno a esprimere a parole le emozioni che provo – ha scritto la loro umana sui social – I cani sono davvero magici, e noi non li meritiamo. Asia è una Labrador color cioccolato di 6 anni che ha perso una zampa a causa di un tumore, un sarcoma istiocitico. Kiki, la sua migliore amica, vedeva che stava soffrendo, così ha deciso di incoraggiarla e qualcosa di speciale è successo".

E ha continuato: "Ogni volta che sono insieme, giocano con tanta delicatezza. Credo che Kiki riesca a percepire che Asia è un po' più fragile. La gente pensa che i cani non abbiano emozioni, ma il mio video dimostra il contrario; si possono vedere così tante emozioni trasmesse nella clip! Kiki voleva davvero che la sua migliore amica fosse felice".