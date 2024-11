Avvistato un raro pinguino reale completamente nero: fotografato appena in tempo

Il pinguino melanico avvistato da Adams. Foto via Facebook di Yves Adams



A volte la natura riesce ancora a sorprenderci in modi inaspettati, regalandoci avvistamenti più unici che rari. È il caso del rarissimo pinguino reale completamente nero avvistato e fotografato recentemente da Yves Adams, fotografo belga e guida naturalistica, lungo coste dell'isola britannica della Georgia del Sud, nell'Atlantico meridionale. Durante un'escursione a St. Andrews Bay, Adams stava guidando un gruppo di escursionisti appassionati di natura quando uno dei partecipanti gli ha indicato un pinguino decisamente fuori dal comune.

Si trattava di un pinguino reale (Aptenodytes patagonicus) privo del caratteristico ventre bianco e delle macchie gialle che contraddistinguono questa specie. Invece, il suo piumaggio era completamente nero, facendolo spiccare tra le migliaia di pinguini della colonia. Non è la prima volta che viene avvistato un animale dalla colorazione insolita e quasi completamente nera, tuttavia non capita di certo tutti i giorni di assistere a questo fenomeno chiamato melanismo.

La corsa contro il tempo per immortalare il pinguino melanico

Consapevole dell'eccezionalità dell'avvistamento, Adams si è precipitato verso la spiaggia per catturare alcuni scatti prima che l'uccello venisse circondato dai suoi simili. «Ho avuto davvero pochissimo tempo», ha raccontato il fotografo. «Il pinguino era appena uscito dall'acqua e si stava dirigendo verso la colonia. Non volevo disturbarlo, ma sapevo che presto sarebbe stato sommerso dagli altri esemplari». Fortunatamente, è riuscito a scattare alcune foto e a registrare un video in cui il pinguino appare isolato, regalando a tutti le immagini di questo raro avvistamento.

La colorazione completamente nera del pinguino è dovuta a una condizione chiamata melanismo, un'anomalia genetica che porta a una produzione eccessiva di melanina, il pigmento responsabile della colorazione scura di pelle, piume o pelliccia. Si tratta della stessa condizione responsabile della colorazione scura di leopardi e giaguari, le cosiddette pantere nere. Questo fenomeno rimane comunque abbastanza raro sia negli uccelli che nei mammiferi e, sebbene siano già stati segnalati casi simili in altre specie di pinguini, è davvero difficile avvistare un individuo completamente melanico.

Una colorazione rara, ma problematica: perché il melanismo può essere uno svantaggio

«Sognavo di vedere un pinguino melanico da anni», ha confessato Adams. «Da lontano il nero sembrava così intenso da sembrare quasi irreale, ma avvicinandosi si potevano notare riflessi metallici verdastri sul collo e sul ventre». Ma nonostante la sua bellezza, questa caratteristica potrebbe rappresentare uno svantaggio per la sopravvivenza dell'animale. Nei pinguini, infatti, il ventre bianco e il dorso scuro fanno parte di una strategia di camuffamento tipica di molti animali marini, inclusi pesci e cetacei. La pancia chiara e il dorso scuro, li rendono infatti meno visibili ai predatori sia dall'alto che dal basso, quando nuotano in mare aperto.

Spesso, inoltre, le anomalie cromatiche rendono difficile il riconoscimento e la comunicazione con gli altri individui della stessa specie, cosa che tuttavia non sembra essere accaduta per questo pinguino. Un aspetto sorprendente è stato infatti il comportamento degli altri pinguini della colonia. L'individuo tutto nero sembrava essere completamente accettato dai suoi simili, senza alcuna diffidenza o differenza apparente nelle interazioni sociali. Per Yves Adams, inoltre, non è la prima volta che riesce a immortalare un pinguino "diverso" e che attira l'attenzione mediatica internazionale.

Quando fu avvistato un pinguino giallo

Nel 2021, infatti, le sue fotografie di un pinguino dal piumaggio giallo acceso avevano fatto il giro del mondo, dimostrando come la biodiversità continui a sorprendere anche chi la osserva da vicino ogni giorno. In quel caso si trattava di leucismo, un'altra condizione genetica rara che, al contrario del melanismo, inibisce parzialmente la produzione di melanina, trasformando piume, peli e pelle in colori chiari tendenti al bianco, come accade nell'albinismo. Proprio di recente, in Albania, è stato pescato un raro pesce porco (Oxynotus centrina), uno squalo in serio pericolo di estinzione, affetto appunto da leucismo. È il primo caso mai documentato per la specie e uno dei pochi in generale tra tutti gli squali.

Questi incontri eccezionali ci ricordano quanto ancora abbiamo da scoprire sulla natura e quanto questa sia mutevole e in costante cambiamento.