Le rare immagini di un cervo bianco come la neve: il video dell’incontro magico

Un video diventato virale mostra un raro cervo bianco che quasi si confonde con il paesaggio innevato. Si stima che l'albinismo si verifichi in questi mammiferi solo in un caso ogni 100.000.

Un incontro che non capita di certo tutti e che ha lasciato senza parola una donna alla guida di un auto, che si è ritrovata faccia a faccia con un animale più unico che raro: un cervo albino, il cui manto bianco quasi si confondeva perfettamente nel paesaggio innevato. L'animale è stato avvistato lungo il ciglio di una strada e ripreso in un breve video che ha rapidamente fatto il giro del web. La scena, condivisa su TikTok dal profilo @carolynnrns, mostra l'animale fermo, quasi ipnotizzato dall'auto che procede lentamente.

Il cervo, con il suo sguardo incuriosito e il suo mantello candido, a un tratto si volta verso la donna e poi, lentamente, si allontana nel bosco. Sembra quasi un'apparizione fiabesca e molti utenti che hanno commentato il video l'hanno paragonata all'apparizione del Patronus di Lily Evans e di Severus Piton di Harry Potter: una cerva bianca. Gli avvistamenti di cervi o altri animali albini sono estremamente rari: si stima che questa mutazione genetica si verifichi in questi mammiferi solo in un caso su 100.000.

L'albinismo è una condizione genetica che impedisce la produzione di melanina, il pigmento responsabile della colorazione della pelle, del pelo, delle piume e degli occhi degli animali. Gli animali albini, infatti, presentano non solo un mantello o una pelle completamente bianchi, ma anche occhi di colore rosso o rosa, a causa della trasparenza dell'iride che lascia intravedere i vasi sanguigni sottostanti. Tra l'altro, questa condizione a volte causa anche problemi alla vista.

Spesso si fa inoltre confusione tra albinismo e leucismo, un'altra condizione che può causare la depigmentazione negli animali. La differenza principale sta nel fatto che gli individui leucistici possono avere ancora pigmentazione negli occhi e in alcune parti del corpo, mentre gli albini sono privi di melanina in ogni loro tessuto e parte del corpo. Il leucismo è poi più frequente dell'albinismo e porta alla comparsa di individui dal manto in parte o completamente bianco, ma con occhi o altre parti del corpo dalla colorazione normale.

La vista di un cervo albino è quindi un evento rarissimo, che evoca inevitabilmente anche un senso di mistero e magia. Nella cultura popolare, questi animali sono spesso considerati simboli di purezza, spiritualità e fortuna. Tuttavia, sono così rari anche perché più vulnerabili: il colore chiaro li rende più visibili ai predatori e può causare diversi problemi di salute legati alla sensibilità alla luce. In alcuni casi, infine, gli animali albini o con altre aberrazioni cromatiche, non vengono riconosciuti dai propri simili e non riescono a riprodursi.