Avvistato un raro merlo bianco nel Veronese. Il fotografo: “Coincidenza incredibile”

Un raro merlo bianco è stato avvistato a Verona dal fotografo ed ex scalatore Silvio Scandolara. Il leucismo, che causa la depigmentazione delle penne, è una condizione rara in natura. Per il fotografo si è trattata di una "Coincidenza e incontro emozionanti"

È stato avvistato un raro merlo totalmente bianco in Provincia di Verona. È successo domenica 23 marzo e a immortalarlo è stato il fotografo Silvio Scandolara, che a Fanpage.it racconta: "Roba da non credere, è stata un'emozione incredibile". Nel 2016 Scandolara ha perso la possibilità di praticare alpinismo a seguito di una grave caduta mentre scalava, ma oggi ha trovato un nuovo amore per la fotografia naturalistica: "Da quando cammino invece di scalare ho imparato un nuovo modo di vedere la natura".

L'avvistamento è eccezionale perché il leucismo è una condizione molto rara e difficile da incontrare in un esemplare libero in natura. Si tratta del secondo avvistamento di un merlo leucistico dopo quello avvenuto in Inghilterra lo scorso dicembre. Un evento emozionante per ogni appassionato di ornitologia e fotografia naturalistica.

Cosa vuol dire merlo leucistico e quanto è raro vederne uno

Il colore bianco impedisci ai merli leucistici di mimetizzarsi adeguatamente



Il leucismo è una condizione genetica che provoca una depigmentazione parziale o totale del piumaggio di un uccello. A differenza dell'albinismo, che impedisce la produzione di melanina in tutto il corpo, il leucismo è causato da un difetto nella distribuzione dei pigmenti che lascia il merlo con penne bianche ma occhi e becco del colore normale. Questo dettaglio permette di distinguere un merlo leucistico da un albino, quest'ultimo infatti presenta occhi rossastri e un aspetto ancora più peculiare.

Questa caratteristica genetica si manifesta solo in una piccola percentuale della popolazione. Inoltre, in natura questi uccelli tendono a sopravvivere meno a lungo rispetto ai loro simili dal piumaggio scuro. Il colore bianco, infatti, li rende più visibili ai predatori e può compromettere la loro capacità di mimetizzarsi nell'ambiente.

L'avvistamento di merlo leucistico in Inghilterra

Le foto del merlo leucistico avvistato in Veneto sono di straordinaria bellezza



Quello avvenuto in Veneto non è il primo avvistamento recente di un merlo bianco. Lo scorso dicembre, un esemplare simile è stato fotografato in un giardino privato di Weymouth, nel Dorset, in Inghilterra. L’autore dello scatto, Andrew Turner, ha raccontato di aver notato l’uccello mentre si posava tra i cespugli del suo cortile. Incuriosito dal colore insolito, ha preso la macchina fotografica e ha immortalato il momento.

La foto ha rapidamente fatto il giro del web, con molte persone stupite dalla bellezza del merlo bianco. Il fatto che un altro esemplare sia stato avvistato pochi mesi dopo in Italia rende la coincidenza ancora più sorprendente, con l'aggiunta che le foto scattate nel Veronese dall'ex scalatore italiano sono di rara bellezza.

Tutte le foto sono gentilmente concesse da Silvio Scandolara