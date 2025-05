Avvistata una pinna nelle acque di Trieste ma non è uno squalo: s tratta del raro pesce luna

Una pinna che sbuca fuori dall'acqua per pochi secondi per poi immergersi nuovamente. Potrebbe sembrare uno squalo ma si tratta di un animale completamente diverso: un pesce luna. L'avvistamento è stato realizzato il 13 maggio da Alessia Perazzi nel campo di regata optimist e diffuso dall'Area Marina Protetta Miramare, nelle acque di Trieste.

Si tratta del più grande pesce osseo conosciuto.

L'avvistamento del pesce luna e l'importanza della citizen science

Il pesce luna (Mola mola) è il pesce osseo più pesante del mondo e quando nuota in superficie può facilmente essere scambiato per uno squalo se avvistato in lontananza, proprio a causa della sua pinna dorsale. In realtà per riconoscerlo basta poco: il modo di nuotare del pesce luna infatti è molto diverso da quello tipico degli squali. Mentre gli squali hanno un'andatura stabile, la pinna del pesce luna taglia la superficie in maniera decisamente "goffa".

L'esemplare osservato a Trieste si trovava a circa 500 metri dalla costa, ma di solito questa specie è diffusa in acque pelagiche, quindi molto più profonde. Per quanto la specie sia cosmopolita e diffusa in tutto il Mediterraneo, Adriatico compreso, avvistarla non è così frequente. Ad attrarre i Mola mola verso le zone costiere sono le sciamature di meduse e ctenofori che normalmente si verificano proprio in periodo primaverile e di cui questi pesci sono ghiotti.

Dall'Area Marina Protetta Miramare, la stessa dove recentemente è stato avvistato uno squalo verdesca, è stata sottolineata "l'importanza della citizen science, ossia il contributo che ciascuno di voi può dare alla ricerca fornendo informazioni, foto e video sui vostri avvistamenti". Il video dell'avvistamento è stato infatti realizzato da una cittadina che con la sua condivisione ha aiutato gli scienziati nel lavoro di monitoraggio dei mari.

Chi è il pesce luna, il pesce osseo più grande del mondo

Il pesce luna (Mola mola) è il pesce osseo più pesante del mondo e può arrivare a superare i 2000 chili, i 4 metri di altezza e i 3 metri di lunghezza. A rendere questo pesce particolarmente riconoscibile è la caratteristica forma ovaloide, più alta che lunga, a cui deve il suo nome e che lo fa sembrare quasi una grossa testa sprovvista del resto del corpo.

In inglese è chiamato Ocean sunfish – pesce sole oceanico – perché ha la curiosa abitudine di prendere il sole sulla superficie dell'acqua, in modo da gestire la termoregolazione e, con l'aiuto di alcuni uccelli marini, ripulirsi dalle numerose specie di parassiti che lo ricoprono.

I luoghi in cui vengono osservati più spesso sono la California meridionale, l'Indonesia, la Nuova Zelanda, le coste meridionali dell'Africa e il Mediterraneo. Tuttavia si tratta di una specie cosmopolita, presente anche nei mari italiani dove però viene avvistata molto più raramente.