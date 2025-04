Avvistamenti senza precedenti di Vespa velutina, il “calabrone mangiatore di api” che terrorizza Gran Bretagna ed Europa

In Gran Bretagna cresce il panico per l'aumento di avvistamenti della Vespa velutina, specie aliena che preda le api da miele. Questo predatore venuto dall'Asia, minaccia l'apicoltura e la biodiversità locale non solo in Gran Bretagna ma anche nell'Europa continentale.

Panico in Gran Bretagna per avvistamento senza precedenti di "Asian hornets", conosciuta da noi come Vespa velutina. Questo insetto originario dell'Asia dopo essere stato accidentalmente introdotto in Europa sta creando problemi all'economia agricola e del miele.

La Vespa velutina infatti è conosciuta anche come "calabrone zampe gialle" oppure "mangiatore di api" proprio per la sua capacità di distruggere in breve tempo arnie con migliaia di individui. Recenti rapporti diffusi oggi segnalano un possibile aumento di questa specie aliena, in numero tale da minacciare gli insetti autoctoni.

Aumentano gli avvistamenti di Vespa velutina in Gran Bretagna

La Vespa velutina è in grado di massacrare migliaia di api. La tattica è sempre la stessa: staccano la testa dell'ape a morsi, per poi passare alle ali, alle zampe e infine all'addome. Il risultato di questa operazione è un torso irriconoscibile che poi viene dato in pasto alle larve di vespa, in modo che possa trarne una quantità di proteine sufficienti a crescere fino a dare vita a un nuovo esercito al servizio della regina.

La preda perfetta sono le api da miele (Apis mellifera) che si trovano in grandi quantità all'interno delle arnie e che alle latitudini inglesi non hanno alcuna difesa contro la Vespa velutina, perché non conoscevano questo predatore alieno al loro ecosistema.

Fin dal primo avvistamento nel Regno Unito, avvenuto nel 2016, apicoltori e scienziati hanno condotto una vigorosa campagna contro l'invasione di Vespa velutina allo scopo di ridurre al minimo i danni che questa specie invasiva può arrecare in Gran Bretagna. Il meteo però non ha aiutato questi sforzi.

La Vespa velutina è originaria del Sud-est asiatico, in particolare di regioni tropicali come l'India settentrionale e il Pakistan. Il clima inglese è molto diverso dal suo ambiente naturale, eppure nel giro di pochi anni è riuscita a prosperare sempre di più. L'estate piovosa dello scorso anno infatti sembrava aver ostacolato la proliferazione di questo insetto, e la riduzione nel numero di segnalazioni raccolte da aveva confermato questa tendenza. Tuttavia al momento gli esperti temono che l'inizio secco e soleggiato della primavera di quest'anno contribuirà ad aumentare gli avvistamenti.

Circostanza confermata al Guardian da John De Carteret, membro fondatore del Jersey Asian Hornet Group: "Le prime regine sono arrivate con oltre due settimane di anticipo quest'anno. Siamo ovviamente preoccupati". Entro l'11 aprile 2025 sono state registrate 262 regine di calabrone asiatico a Jersey, con un incremento del 1.090% rispetto all'anno precedente. Per questo qualsiasi "avvistamento preoccupante" deve essere segnalato al Governo tramite l'app Asian Hornet Watch.

La Gran Bretagna però non è il solo paese che deve fare i conti con questa

La situazione della Vespa velutina in Europa e Italia

Questa specie di aliena e invasiva è arrivata in Europa nei primi anni Duemila, probabilmente a seguito di un'introduzione accidentale in Francia con merci partite dalla Cina. Secondo uno studio pubblicato nel 2022 sul Journal of Hymenoptera Research l'invasione europea della Vespa velutina probabilmente è partita da un singolo insetto.

Gli scienziati dopo aver analizzato esemplari provenienti da Portogallo, Spagna, Francia, Germania e hanno affermato che l'intero areale di Vespa velutina in Europa rappresenta un'unica invasione che ha proliferato a partire dalla prima segnalazione in Francia nel 2004. Da quel momento la specie si è diffusa in diversi Paesi, tra cui l'Italia, dove è comparsa per la prima volta a partire dal 2012.