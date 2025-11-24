Arriva il bus per cani: il servizio di trasporto e gioco per i migliori amici dell’uomo

Laura Mohan ha fondato il bus per cani, è il primo del suo genere nel Regno Unito



Se ti trovi nel Regno Unito e mentre cammini per la strada ti imbatti in un autobus giallo i cui passeggeri a bordo sono tutti cani, non temere, non sei impazzito e non stai nemmeno sognando: è tutto vero. Si tratta dell'autobus per cani, il primo del paese, realizzato da Laura Mohan.

Mohan, di professione dog walker, ha avuto l'idea grazie al suo cane Billy che adora la socialità e i giri in auto.

Come funziona l'autobus per cani

Mohan gestisce il bus nell'ambito della sua attività di dog walking con l'aiuto dell'autista Ray Welderend. Insieme, viaggiano in diverse zone di Bradford e Leeds per accogliere i cani e portarli a fare nuove esperienze. Si tratta di un mezzo di trasporto esternamente uguale a un pullman ma internamente pensato per rispettare le esigenze dei cani. Non ci sono trasportini e ogni passeggero a quattro zampe ha il suo posto a sedere.

La giornata inizia quando il bus li passa a prendere a casa e li porti in gite quotidiane piene di divertimento, esercizio fisico e socializzazione. L'attività si propone di colmare il divario tra le passeggiate di un'ora e pensione per l'intera giornata. Per alcuni cani, un'ora non è sufficiente per sfogare tutta la loro energia e un'intera giornata di pensione a volte può essere troppo. Per questo motivo, Mohan ha scelto di offrire un servizio di minimo 3 ore fino a 4 ore: "Questo dà alle famiglie la tranquillità di sapere che il loro cane sta trascorrendo una fantastica giornata fuori, mentre loro sono al lavoro o semplicemente impegnati con la vita e non hanno tempo per lunghe passeggiate e/o non vogliono la pressione aggiuntiva di andare a prenderlo e accompagnarlo all'asilo ogni giorno", spiega la donna sul sito della sua attività.

Il racconto di Mohan: "Tutto nasce per amore del mio Billy"

Il bus, non a caso, prende il nome dall'amatissimo Barboncino di Mohan, come racconta lei stessa: "Billy non si era ambientato bene all'asilo per cani e un'ora con una dog walker non era sufficiente per l'esercizio e la socializzazione di cui aveva bisogno". Così, Mohan ha maturato l'idea di creare un'attività per i cani che attraverso il bus li potesse portare a trascorrere parte della giornata al parco o in gita. Così è nato il Billy's Bus.

"Ora ogni giorno è una nuova meravigliosa avventura – continua – Offriamo un servizio unico che offre ai vostri amati cani almeno tre ore di divertimento, esercizio fisico e socializzazione in un ambiente sicuro e premuroso. Il nostro bus appositamente adattato accoglie gli amici di Billy prima di dirigersi al nostro sicuro Bark Park, dove le code scodinzolano, le zampe corrono libere e le amicizie crescono".