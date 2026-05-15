Arrestato il turista che ha lanciato un sasso a una foca monaca alle Hawaii: rischia fino a un anno di carcere

L’uomo mentre lancia il sasso nel video diventato virale



È stato arrestato lo scorso 13 maggio a Seattle l'uomo di 38 anni, un turista originario dello Stato di Washington, filmato mentre lanciava un sasso contro una foca monaca hawaiana, una delle specie più rare e protette al mondo.

L'episodio è avvenuto il 5 maggio su una spiaggia dell'isola di Maui, alle Hawaii. La scena è stata ripresa in un video poi diventato virale: si vede l'uomo mentre scaglia una grossa pietra verso l'animale, identificato poi come un individuo conosciuto come "Lani". Il sasso non ha colpito la foca per pochi centimetri, ma è stato sufficiente per spaventarla e farla emergere improvvisamente dall'acqua.

La foca monaca hawaiana (Neomonachus schauinslandi) è una specie endemica, cioè presente solo alle Hawaii. Vive sulle coste e nelle acque poco profonde dell'arcipelago ed è considerata in serio pericolo di estinzione. Per questo è protetta da leggi federali molto severe: si stima ne siano riamaste circa 1.600 in tutto.

La foca monaca hawaiana (Neomonachus schauinslandi) è una delle specie di foca più minacciate: ne restano in tutto circa 1.600



L'uomo, secondo quanto riportato dalla Procura federale del distretto delle Hawaii, è stato incriminato per aver disturbato o tentato di disturbare un animale protetto, in violazione di due norme chiave del diritto ambientale statunitense: l'Endangered Species Act, che tutela le specie minacciate, e il Marine Mammal Protection Act, che protegge in maniera specifica i mammiferi marini come foche, delfini e balene.

Secondo la legge, anche il semplice tentativo di disturbare o mettere in pericolo un animale protetto può costituire reato. Nel racconto fatto agli investigatori, alcuni testimoni hanno riferito che l'uomo, dopo essere stato avvicinato sulla spiaggia, avrebbe risposto di essere "abbastanza ricco da pagare qualsiasi multa", prima di allontanarsi. La foca, dopo l'episodio, sarebbe invece rimasta immobile per diverso tempo, un comportamento che ha destato preoccupazione tra i presenti.

Se condannato, l'uomo rischia fino a un anno di reclusione per ciascuna accusa, oltre a un periodo di libertà vigilata. Sono previste anche sanzioni economiche importanti: fino a 50.000 dollari per la violazione dell'Endangered Species Act e fino a 20.000 dollari per quella del Marine Mammal Protection Act.