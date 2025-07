Anche il cane ha bisogno della protezione solare: ecco quando mettergliela e in quali zone

Anche i cani possono scottarsi al sole proprio come gli esseri umani. La loro pelle, in particolare in certe zone, è sensibile ai raggi UV e può essere danneggiata se non è adeguatamente protetta.

Le scottature non rappresentano un problema solo per noi, ma i nostri amici a quattro zampe possono viverlo, soprattutto su parti con minor copertura di pelo, come il naso, le orecchie o la pancia. Ecco perché, nei giorni in spiaggia, in montagna o ovunque ci sia sole, è importante pensare a come proteggerli proprio come faresti per te stesso.

I rischi dell'esposizione solare per il cane

I raggi UV sono un pericolo che i cani devono affrontare, specialmente quelli con pelo chiaro o molto rado. I cani calvi, come il cane nudo messicano Xoloitzcuintli, sono particolarmente vulnerabili perché la maggior parte della loro pelle è priva di pelo. Anche i cani con pelo molto chiaro, quelli bianchi o biondi, hanno una pelle più sensibile alla luce solare. Una esposizione prolungata alla luce o fonti di calore intense possono causare ustioni, rossori e, a lungo termine, danni più gravi come malattie croniche della pelle o cancro.

Le parti del corpo più a rischio sono quelle con meno pelo: la pancia, le punte delle orecchie e il naso, che spesso resta esposto e scoperto. Dopo una giornata all'aperto è quindi necessario controllare bene se ci sono arrossamenti o se il cane mostra comportamenti strani come leccarsi continuamente un punto specifico del corpo, questo può essere un primo segno che qualcosa non va.

Come e dove mettere la crema solare al cane

Esistono in commercio creme solari specifiche per cani possono essere applicate in maniera sicura. Questi prodotti sono dermatologicamente compatibili e progettati in modo da non essere pericolosi in caso il cane dovesse ingerirli leccandosi.

Le creme solari per umani invece non sono sicure per loro: la maggior parte contiene ingredienti che potrebbero persino essere tossici gli animali. Prima di partire per la la spiaggia, il lago o la montagna applica la crema specifica in modo da farla asciugare bene prima dell'esposizione al sole.

Spalmala con cura sulle parti più sensibili come il naso, le orecchie, l'interno delle zampe, la pancia e, in generale, ovunque il pelo sia più rado. È preferibile usare una quantità generosa di crema e massaggiare delicatamente per farla assorbire meglio. Se stai fuori tutto il giorno, riapplicala più volte, ogni due ore circa, e ogni volta che torna a terra dopo una nuotata.

Ovviamente assicurati anche che abbia sempre a disposizione ciotole di acqua fresca, ombra, e all'occorrenza porta qualche indumento specifico per cani se dovessi accorgerti che la protezione solare non basta.